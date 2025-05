Reprodução/Instagram Bad Bunny fica com a região da virilha presa à meia-calça de dançarina durante dança sensual em show

O cantor Bad Bunny confirmou nova apresentação no Brasil para 21 de fevereiro de 2026, após esgotar os ingressos da primeira data. O show será no Allianz Parque, em São Paulo, e faz parte da turnê do álbum Debí Tirar Más Fotos . O anúncio foi feito nesta sexta-feira (9), junto com a liberação da pré-venda.

Clientes do banco Santander têm acesso à pré-venda nesta sexta (9) e na segunda (12), por meio do site da Ticketmaster . A venda geral para o público começa em 13 de maio.

Com três prêmios Grammy , Bad Bunny é um dos artistas mais ouvidos no mundo. No Spotify, ocupa a terceira posição global, atrás apenas de Drake e Taylor Swift. Esta será a primeira vez que o cantor se apresenta no Brasil.

Sucesso do novo álbum impulsiona turnê mundial

Lançado em janeiro de 2025, Debí Tirar Más Fotos é descrito pelo cantor como uma “carta de amor” a Porto Rico. O disco mistura temas como saudade, memória e cultura latina, abordados em espanhol.

A faixa “ DTMF ” impulsionou a popularidade do porto-riquenho no Brasil. A música ganhou versão em português na voz de Felipe Amorim e Zé Felipe, com o nome “Nossas fotos”. A adaptação chegou ao topo das paradas brasileiras em fevereiro.

A turnê mundial tem 24 datas confirmadas em quatro continentes.