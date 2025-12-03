Divulgação Raquel Brito

Raquel Brito foi confirmada nesta terça-feira (2) no elenco do Rancho do Maia, reality digital criado por Carlinhos Maia. A influenciadora participou de "A Fazenda 16", mas deixou o programa por motivos de saúde após um diagnóstico de miocardite aguda.

A confirmação ocorreu em vídeo publicado nas redes sociais. A influenciadora apareceu animada e disse que pretende entregar conteúdo e bastidores durante a temporada.

“Sim, meus amores. Eu já confirmei presença: Rancho do Maia, tô chegando com tudo”, disse Raquel ao anunciar a novidade. A influenciadora afirmou que a participação é um novo momento em sua trajetória após a saída forçada de A Fazenda. “Vai ter conteúdo, bastidores, muita resenha e aquela energia que só eu sei entregar”, completou no vídeo.

O reality criado por Carlinhos Maia reúne influenciadores e nomes populares nas redes. Nesta terça-feira, além de Raquel, foram anunciados Hebert Gomes, Rafaela Moreira, Joel Divo e Lia Mendonça. Gaby Spanic, expulsa de A Fazenda 17, também comunicou presença em uma participação especial na temporada.

Relembre a saída de Raquel de "A Fazenda 16"

Raquel deixou A Fazenda em outubro de 2024 após passar mal durante uma prova em dupla com Suelen. Ela levou a mão ao peito, desistiu da atividade e foi retirada do local de maca para atendimento imediato. Exames realizados no hospital confirmaram miocardite aguda, inflamação no músculo cardíaco que exigiu afastamento total da competição.

Na época, Raquel contou ao Domingo Espetacular que ficou “abaladíssima” com o episódio e comentou o impacto emocional causado pela desclassificação. O quadro exigiu repouso e monitoramento médico, o que inviabilizou o retorno ao reality rural da Record.