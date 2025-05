Instagram Bad Bunny posa de cueca branca e agita fãs com foto nas redes sociais

O cantor Bad Bunny, de 31 anos, movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (23) ao publicar uma foto em frente ao espelho vestindo apenas uma cueca branca. O clique ousado gerou uma onda de elogios e comentários apaixonados entre os seguidores do cantor porto-riquenho.

A imagem foi compartilhada no perfil oficial do artista e rapidamente viralizou. Admiradores elogiaram a autoconfiança de Bad Bunny. “ Lindo e sem medo de ser ele mesmo ”, escreveu uma fã. “ Um homem é um homem quando tem confiança. Ele tem de sobra ”, comentou outro usuário.

Diversos perfis destacaram o estilo despojado do cantor e o jeito provocativo da publicação. “ Meu Deus, ele sabe exatamente o que está fazendo ”, escreveu uma admiradora. “ Acordei com esse presente. Obrigado, universo !”, publicou um fã, em tom bem-humorado.

Artista também chamou atenção no Met Gala com look inusitado

Dias antes da foto viral, Bad Bunny também foi destaque no Met Gala 2025. O artista desfilou com um visual assinado pela grife Prada, que incluía um chapéu típico de Porto Rico. A combinação gerou comparações com o personagem Chico Bento, da Turma da Mônica.

Em entrevista à Vogue durante uma live no evento, o cantor explicou a escolha do figurino.

“ Meu amigo Anthony, com a equipe da Prada, mixou elementos da marca com o chapéu sombrero de Porto Rico. Eu acho que estou bonito ”, disse, em tom descontraído.

A participação rendeu muitos memes. Internautas brincaram com o visual rural e criaram montagens com o personagem brasileiro. “ Bad Bunny servindo o look Chico Bento Hipster no Met Gala ”, escreveu um usuário no X. “ Passando mal com o povo chamando o Bad Bunny de Chico Bento ”, disse outro.

O artista fará dois shows no Brasil em 2026 como parte da turnê Debí Tirar Más Fotos.