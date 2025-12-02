Reprodução/Instagram/@zefelipe/@anacastelacantora Zé Felipe e Ana Castela

O cantor Zé Felipe surpreendeu o público ao revelar uma estratégia que utilizou para "dormir" com a namorada, Ana Castela, mesmo estando longe dela. A revelação ocorreu nas redes sociais na última segunda-feira (1).

O filho de Leonardo contou aos seguidores, no Instagram, que usou uma foto de Ana Castela em sua cama na hora de dormir, já que passa boa parte dos dias distante da amada.

Instagram Ana Castela e Zé Felipe treinam juntos e vaza suposta aliança





"Indo dormir na melhor companhia. Boa noite", legendou ele na postagem, em que aparece beijando a foto da cantora sertaneja, mostrando-se totalmente apaixonado.

Vale ressaltar que Zé Felipe e Ana Castela estão namorando desde outubro deste ano. Os dois chegaram a participar do Domingo Legal, atração comandada por Celso Portiolli, onde deram um selinho ao vivo na TV.





Os cantores apareceram juntos nas fotos divulgadas pelo perfil oficial do SBT. "Uma imagem vale mais que mil palavras, né?", dizia a legenda da publicação.

Os dois sempre vêm trocando declarações apaixonadas nas redes sociais.

Sobre Zé Felipe

Instagram Zé Felipe e seu pai Leonardo





O filho da influenciadora Poliana Rocha e do cantor Leonardo foi casado com a influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca por quatro anos. O relacionamento de Zé Felipe com a filha de Margareth Serrão terminou em maio.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem: nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos", anunciaram na época.

"Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não valorizarmos tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos. Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque é isso que somos. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos", disse o cantor.

"Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria para seguir em frente", finalizaram Zé Felipe e Virginia, em colaboração no anúncio da separação.