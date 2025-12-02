Reprodução/Instagram/@leolins/Internet Leo Lins ironiza jovem após ser morto por Leoa

O humorista Leo Lins voltou a causar nas redes sociais após ironizar a morte de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, atacado por uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa, Paraíba. O jovem morreu no último domingo (30) após invadir o local onde o animal vivia.

No Instagram, ele publicou uma imagem com a frase : "Moral do dia: o brasileiro tem que matar um leão por dia para sobreviver... às vezes, o leão ganha." A postagem causou burburinho entre seus seguidores, que rapidamente associaram a declaração ao caso do jovem paraibano.

"Quero saber qual é a graça nisso! Ainda chamam uma pessoa dessa de humorista", criticou uma seguidora.

Reprodução/Instagram/@leolins Leo Lins ironiza morte de jovem





"Normalmente gosto das suas piadas… nessa foi bola fora. Você não imagina a dor que esse garoto estava sentindo. Esquizofrênico, sem tratamento, sem medicação, abandonado… Sou pai de uma filha esquizofrênica, lúcida, amada, acompanhada por profissionais qualificados; vai começar a faculdade ano que vem. Tudo que foi negado a esse garoto, pela família, talvez por falta de condições, pelo Estado", comentou outro.

"Zombar da morte de alguém vulnerável não é humor, é crueldade disfarçada de piada. E quem escolhe esse caminho não revela coragem, apenas pobreza moral", escreveu uma terceira pessoa.

O que aconteceu?

O incidente que motivou a reação de Leo Lins ocorreu quando Gerson escalou uma estrutura do zoológico, ultrapassou as barreiras de segurança e entrou no recinto do animal. A ação foi considerada intencional pelas autoridades, e o ataque foi registrado por pessoas que estavam próximas.

Reprodução Homem invadiu recinto dos felinos

A leoa, chamada Leona, partiu para cima do rapaz, que não resistiu aos ferimentos, apesar das tentativas dos funcionários de intervir.

Gerson enfrentava problemas relacionados à saúde mental e tinha registros anteriores de detenção. Uma conselheira tutelar que o acompanhava reiterou que, desde a infância, ele manifestava o desejo de "domar leões", comportamento que já preocupava a equipe.

A administração do parque enfatizou que Leona está sob cuidados e segue em observação. O espaço foi interditado temporariamente para procedimentos internos e para a continuidade das investigações. A direção frisou que não há qualquer medida prevista contra o animal, que não apresentava comportamentos fora do padrão antes da invasão.