Reprodução Instagram @anacastelacantora Ana Castela

Ana Castela, de 21 anos, tem uma enorme base de fãs. Dentre os vários públicos que a acompanham, o infantil se destaca. A cantora sertaneja diz tomar cuidado com o que posta por conta dessa parcela de admiradores, principalmente quando são cliques em que está de biquíni.



"Tem uma responsabilidade muito grande, com suas falas, com a roupa que usa, forma como se coloca. Tem que tomar cuidado com tudo. Eu amo, elas gritam, choram. O amor e inocência, uma pureza", começou, durante participação no "Nesse Canto Eu Conto" de quarta-feira (23), no Multishow e Globoplay.

"Tomo cuidado até com foto de biquíni, por conta da criançada. Tem mães que brigam comigo. Mas as crianças são de boas, digo até que sou tia delas. Me chamam de Ana Flávia e não Ana Castela", acrescentou a ex-namorada de Gustavo Mioto.

Várias inspirações

Ao longo do programa, Castela ainda detalhou os vários gêneros que a inspiram em sua carreira. Ainda que tenha mais trabalhos voltados ao sertanejo, a boiadeira curte outros estilos, mas reafirma a importância de suas raízes na trajetória como cantora.

"Uso eletrônico, funk, adoro pop e também amo meu sertanejo. Não sei do meu futuro, não sei como vai funcionar, vamos viver o agora. Estou gostando do que eu estou fazendo, gosto das minhas músicas e minha raiz do sertanejo sempre vai ficar", ressaltou na atração.

Em seguida, Ana ainda comentou as mudanças que passou após ganhar fama e ter uma rotina intensa de shows. "Pessoal chato diz que de boiadeira não tenho nada. Já conheceu minha história? Pesquisou sobre mim? Meu passado? Acha que ainda vou fazer o que eu fazia?", questionou.

"Vou dormir 6 h da manhã e acordo as 5 da tarde. Não consigo visitar meus avós, tenho que trabalhar. Minha vida agora é meu serviço, meu trabalho. A Ana Flávia do comecinho não tem como existir", concluiu.