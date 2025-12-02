Reprodução/ Instagram Poliana, Fernanda e Virginia

Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e ex-sogra de Virginia Fonseca, usou as redes sociais nesta segunda-feira (1º) para reagir a um pronunciamento da influenciadora.

Na ocasião, Virginia comentava sobre as comparações feitas entre Poliana e Fernanda Cristina. A segunda é a atual sogra da empresária e mãe do jogador de futebol Vini Jr., do Real Madrid.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 11,6 milhões de seguidores, a esposa de Leonardo compartilhou a declaração da antiga nora e adicionou um coração.

Entenda

A postagem repercutiu em plataformas de interação virtual, principalmente após as especulações de que Poliana e Virginia teriam tido conflitos após a separação da apresentadora com o cantor e compositor Zé Felipe.

Na declaração compartilhada por Rocha, Fonseca ressaltava que ninguém substituiria Poliana na vida dos netos. Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo são os três filhos de Virginia e Zé Felipe.

Nos últimos dias, as crianças passaram a ser vistas na companhia dos parentes de Vini. Dentre eles, a mãe do atleta foi uma das que se aproximou dos pequenos, o que gerou comparações com Poliana.

“Eu não cheguei a conversar com a Poli porque ela não falou nada comigo. Isso acontece na internet não só com a Poli, mas com todo mundo. Eu acredito que a Poliana é a avó das crianças e ninguém vai substituir ela nesse posto”, disse Fonseca ao LeoDias.

"Machuca quem lê. A gente está bem, feliz, cada um vivendo a sua vida. A Poli é a avó das crianças e elas são alucinadas pela Poliana", acrescentou.



