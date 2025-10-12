Reprodução/Instagram Virginia Fonseca revela com quem ficou após separação

Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais após uma revelação feita em seu programa "Sabadou com Virginia", exibido no último sábado (11), pelo SBT.

Durante a atração, a influenciadora contou que, desde o término com Zé Felipe, em maio deste ano, apenas beijou uma pessoa.

A fala, que viralizou assim que o programa foi ao ar, veio à tona justamente após o fim de seu breve affair com o jogador Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid.





O que Virginia Fonseca contou sobre sua vida amorosa?

No quadro em que os convidados respondem perguntas sobre relacionamentos, a atriz Giovanna Chaves questionou se Virginia estava vivendo algum “contatinho”.

A apresentadora respondeu sem rodeios: “Só tem um. Depois que fiquei solteira, beijei uma pessoa só. E é só um mesmo.”

A declaração foi dada enquanto ela ainda mantinha contato com Vini Jr.

Naquele período, Virginia chegou a viajar três vezes para Madri, em menos de um mês, para encontrar o jogador.

O relacionamento, porém, terminou pouco depois.