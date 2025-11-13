Instagram/Reprodução Virgínia Fonseca é uma das sócias da marca de cosméticos WePink, investigada por práticas abusivas nas vendas on-line

Virginia Fonseca explicou por que não participará da festa de aniversário de Poliana Rocha, marcada para esta quinta-feira (13), na Fazenda Talismã, em Jussara, Goiás. A comemoração celebra os 49 anos da esposa do cantor Leonardo e contará com a presença de familiares e amigos. A influenciadora revelou o motivo da ausência durante entrevista após o leilão beneficente de Ronaldo, realizado na quarta-feira (12).

Virginia contou que precisou viajar, mas garantiu que os filhos estarão presentes na festa da avó. “Não vou ao aniversário de Poliana porque eu vou viajar, mas as crianças estão lá. Ela pediu para levar as crianças e eu super deixei”, afirmou a empresária, dizendo que mantém uma boa relação com a ex-sogra.

A apresentadora ainda negou boatos de afastamento entre as duas após o fim do casamento com Zé Felipe, em maio deste ano. “Nossa relação é maravilhosa. Até porque a gente tem nossos três bens mais preciosos, que são os nossos filhos, os netos deles. Então, a nossa relação é maravilhosa e tudo está maravilhoso, graças a Deus”, declarou.

Durante a entrevista, Virginia também comentou sobre a influência mútua que ela e Poliana tiveram nas redes sociais. “Acho que foi recíproco. Eu ajudo de lá, ela de cá. Quando a gente está com alguém é para somar, completar e para ser feliz, e a gente foi”, afirmou.