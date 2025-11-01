Reprodução/Instagram Post de Poliana Rocha gera rumores de indireta para Virginia

Zé Felipe e Ana Castela aproveitaram a chuva em Sete Quedas (MS), onde fica a fazenda da cantora, para se divertirem com a família dela em meio a poças de lama. A brincadeira, registrada em vídeos e fotos, chegou até Poliana Rocha — mãe de Zé e esposa de Leonardo — que se derreteu ao ver o filho feliz e fez uma publicação que gerou comentários sobre uma possível indireta.

Nos Stories, Poliana compartilhou as imagens enviadas por Zé Felipe e escreveu um texto sobre o momento: “Entre risadas e lama descobriram que os melhores momentos são aqueles vividos sem medo de se sujar! Na lama, a vaidade se desfaz e o que sobra é o que realmente importa: o riso sincero, o olhar verdadeiro e a leveza de quem não precisa provar nada para ninguém.”

A declaração rapidamente ganhou repercussão. Muitos seguidores enxergaram no tom da mensagem uma alusão à ex-nora, Virginia Fonseca , que está em Madri, na Espanha, acompanhando o namorado Vini Jr.

“A gata a todo custo quer mostrar que o filho tá feliz, com leveza e carinho sempre”, escreveu uma seguidora.

“Só desejar a felicidade do filho sem jogar indireta pra ex, pronto” , opinou outra.

Virginia foi casada com Zé Felipe por cinco anos e tem três filhos com ele: Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de três, e José Leonardo, de um. O término da relação foi anunciado em maio deste ano, e ambos vivem seus primeiros relacionamentos após a separação.

Enquanto Virginia aparece em eventos internacionais e produzida para compromissos públicos, Zé e Ana têm mostrado nas redes um estilo de vida mais simples e rural.

Zé Felipe, de 27 anos, e Ana Castela, de 21, assumiram o relacionamento recentemente. O casal tem compartilhado momentos juntos entre Goiânia e o Mato Grosso do Sul.