O cantor Leonardo causou em um cruzeiro chamado Navio Cabaré. Ele é o protagonista da atração em alto-mar e, após desembarcar com sua esposa, Poliana Rocha, foi convidado para cortar um bolo. Então, ele despejou uma garrafa de bebida em cima da comida.

"Olha o bolo! Quem vai querer o bolo? Quem vai bater o bolo?", disse ele, pegando a faca. "Acho que vai dar m...", confessou o host do evento. Em seguida, o artista continuou com o corte.

Quando o sertanejo estava quase cortando uma fatia, de repente pegou a garrafa de cachaça das mãos da esposa e jogou em cima do bolo. Poliana não escondeu a surpresa e colocou as mãos na boca. "Quem quiser comer bolo, que coma; mas que vai morrer, vai. Bora ficar feliz", disse ele.





Nesse momento, Poliana pegou a faca da mão do cantor e assumiu o corte do bolo.

A cena dividiu opiniões nas redes sociais. "Todo mundo já sabe que ele é assim, quem não quiser é só não comer o bolo", apoiou um internauta. "Gente, por que a maioria aplaude isso? Achei uma extrema falta de senso e educação", reclamou outra. "Dinheiro nenhum no mundo compra noção e educação, e ainda tem quem defenda", disse uma terceira.