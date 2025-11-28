Instagram Isabel Veloso é extubada e deixa UTI após melhora: "Sem palavras"

Nesta sexta-feira (28), Lucas Borbas informou que Isabel Veloso foi extubada e conseguiu respirar sem ajuda de aparelhos, após piora registrada na quinta-feira (27). A influenciadora, internada desde novas complicações do tratamento contra linfoma de Hodgkin, também deixou a Unidade de Terapia Intensiva.

A atualização foi feita por Lucas no Instagram: “Isabel ganhou alta da UTI. Estou entrando agora. Tô sem palavras… Obrigado, Deus. Eu to esperando a Isabel descer aqui. Tô numa salinha aqui fora, mas eu tô sem palavras pra falar pra vocês. Eu fiquei a noite inteira orando, pedindo pra vocês orações, mas, graças a Deus, a Isabel conseguiu sair, conseguiu respirar sozinha sem o tubo e isso aí já é uma vitória”, declarou.

O influenciador disse que a recuperação parcial trouxe alívio após horas de preocupação.

Na quinta-feira (27), Lucas havia relatado que a jovem enfrentou uma crise súbita antes de realizar exames. Ele explicou que Isabel apresentava quadro estável até sofrer uma queda brusca na saturação, o que levou à intubação de emergência.

“Essa madrugada, a Isabel passou muito mal, muito mal, e fizeram alguns exames, antes da colonoscopia, e a Isabel estava com excesso de magnésio no sangue. E, depois disso, a Isabel deu baixa, ela parou de respirar, parou de ter saturação e foi para a UTI ser intubada”, contou.

O marido afirmou que a equipe médica identificou o descontrole metabólico como fator central para a piora rápida. A internação na UTI ocorreu horas após a jovem apresentar fortes dores, náuseas e sinais de fadiga intensa.