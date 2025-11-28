Reprodução/ Instagram Maíra Cardi, Thuani Todeschini e Lucas Cardi

Maíra Cardi, de 42 anos, acompanhou de perto as declarações da nora, Thuani Todeschini, insinuando que ela e Lucas Cardi, o filho da ex-BBB, não recebiam ajuda financeira da empresária. A influenciadora se manifestou nesta sexta-feira (28), por meio das redes sociais.

"Ontem minha nora postou um vídeo que gerou uma super polêmica e aí tem várias interpretações. Algumas coisas, obviamente, foram tiradas de contexto, outras não foram ditas. Obviamente, eu sempre dei tudo para o meu filho, do melhor, do bom, quando eu tinha, quando eu não tinha", iniciou.





"Lucas sempre teve cartões preto sem limite para ele gastar como queria, onde quis, quando quis. Ele nunca me deu trabalho. Lucas nunca foi pra balada, Lucas nunca saiu para beber, Lucas nunca foi gastão. Quando ele tinha 16 anos, eu dei um Mustang conversível para ele. A gente morava na Califórnia, lá pode dirigir a partir dos 16 e eu dei de presente o Mustang conversível para ele. Ele sempre teve de tudo", acrescentou,

Maíra ainda contou como o filho tomou a decisão de sair da casa dela para morar com a esposa. De acordo com a ex-BBB, custos relacionados ao apartamento, mobília e decoração foram pagos por ela. Todavia, se mostrou contrária ao desejo deles se casarem.

"Não tem como vocês casarem. Mas como que vocês vão casar? Com ​​que dinheiro? Não acho que é o melhor momento, como é que vocês vão fazer? Vocês vão casar e vão continuar sendo sustentados por mim?", questionou. “A gente é muito certo no que a Bíblia diz: 'Casou, esqueça pai e mãe.' Como que você vai esquecer pai e mãe, se eles sustentam, né? Quando você casar, eu não quero saber da sua vida para não estragar o seu casamento”, prosseguiu.

Mesada

Como achava necessário que eles se sustentassem, Maíra contratou o filho para trabalhar na empresa dela, ao passo que a nora decidiu seguir carreira nas redes sociais. No entanto, Cardi diz que o casal não consegue se sustentar. Por isso, ela dá uma mesada ao primogênito.

"Então, como o salário dele não dá para sustentá-lo, eu ainda dou uma mesada para ele. Então, fora o salário, eu dou uma mesada, que é uma ajuda de custo para ele poder ser o provedor da casa e pagar as contas, porque eu quero que ele se sinta bem. Então, eu dou sim essa ajuda dessa mesada, mas ele trabalha, ele tem o salário dele que é importante, entende? Eu quero que ele tenha orgulho dele mesmo e tal", afirmou.

Eletrodoméstico parcelado

Maíra ainda aproveitou para comentar a declaração de Thuani, que argumentou estar pagando uma geladeira de forma parcelada. "Eles quiseram comprar a geladeira e trocaram a geladeira com o dinheiro deles", enfatizou.

"E qual é o problema deles comprarem a geladeira com o dinheiro deles e eles se sentirem pagando a parcela da geladeira? Olha que lindo da parte deles poder pagar a geladeira deles e ter o trabalho deles. Eu não acho que não estou ajudando meu filho. Muito pelo contrário, estou ajudando muito. Eu que pago o plano de saúde, eu que pago o salário, eu que pago a mesada. Sim, dou muito, mas eu também preciso não dar e deixar ele mesmo pagar com o salário dele, a própria geladeira, por exemplo, ou o que quer que ele queira pagar de parcela para que ele se sinta o provedor, honrando a competência, a inteligência do meu filho que eu acredito que ele tem", finalizou.



