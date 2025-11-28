Maíra Cardi, Thuani Todeschini e Lucas Cardi
Reprodução/ Instagram
Maíra Cardi, Thuani Todeschini e Lucas Cardi

Maíra Cardi,  de 42 anos, acompanhou de perto as declarações da nora, Thuani Todeschini, insinuando que ela e Lucas Cardi, o filho da ex-BBB, não recebiam ajuda financeira da empresária. A influenciadora se manifestou nesta sexta-feira (28), por meio das redes sociais.

"Ontem minha nora postou um vídeo que gerou uma super polêmica e aí tem várias interpretações. Algumas coisas, obviamente, foram tiradas de contexto, outras não foram ditas. Obviamente, eu sempre dei tudo para o meu filho, do melhor, do bom, quando eu tinha, quando eu não tinha", iniciou.


"Lucas sempre teve cartões preto sem limite para ele gastar como queria, onde quis, quando quis. Ele nunca me deu trabalho. Lucas nunca foi pra balada, Lucas nunca saiu para beber, Lucas nunca foi gastão. Quando ele tinha 16 anos, eu dei um Mustang conversível para ele. A gente morava na Califórnia, lá pode dirigir a partir dos 16 e eu dei de presente o Mustang conversível para ele. Ele sempre teve de tudo", acrescentou,

Maíra ainda contou como o filho tomou a decisão de sair da casa dela para morar com a esposa. De acordo com a ex-BBB, custos relacionados ao apartamento, mobília e decoração foram pagos por ela. Todavia, se mostrou contrária ao desejo deles se casarem.

"Não tem como vocês casarem. Mas como que vocês vão casar? Com ​​que dinheiro? Não acho que é o melhor momento, como é que vocês vão fazer? Vocês vão casar e vão continuar sendo sustentados por mim?", questionou. “A gente é muito certo no que a Bíblia diz: 'Casou, esqueça pai e mãe.' Como que você vai esquecer pai e mãe, se eles sustentam, né? Quando você casar, eu não quero saber da sua vida para não estragar o seu casamento”, prosseguiu.

Mesada

Como achava necessário que eles se sustentassem, Maíra contratou o filho para trabalhar na empresa dela, ao passo que a nora decidiu seguir carreira nas redes sociais. No entanto,  Cardi diz que o casal não consegue se sustentar. Por isso, ela dá uma mesada ao primogênito.

"Então, como o salário dele não dá para sustentá-lo, eu ainda dou uma mesada para ele. Então, fora o salário, eu dou uma mesada, que é uma ajuda de custo para ele poder ser o provedor da casa e pagar as contas, porque eu quero que ele se sinta bem. Então, eu dou sim essa ajuda dessa mesada, mas ele trabalha, ele tem o salário dele que é importante, entende? Eu quero que ele tenha orgulho dele mesmo e tal", afirmou.

Eletrodoméstico parcelado

Maíra  ainda aproveitou para comentar a declaração de Thuani, que argumentou estar pagando uma geladeira de forma parcelada. "Eles quiseram comprar a geladeira e trocaram a geladeira com o dinheiro deles", enfatizou.

"E qual é o problema deles comprarem a geladeira com o dinheiro deles e eles se sentirem pagando a parcela da geladeira? Olha que lindo da parte deles poder pagar a geladeira deles e ter o trabalho deles. Eu não acho que não estou ajudando meu filho. Muito pelo contrário, estou ajudando muito. Eu que pago o plano de saúde, eu que pago o salário, eu que pago a mesada. Sim, dou muito, mas eu também preciso não dar e deixar ele mesmo pagar com o salário dele, a própria geladeira, por exemplo, ou o que quer que ele queira pagar de parcela para que ele se sinta o provedor, honrando a competência, a inteligência do meu filho que eu acredito que ele tem", finalizou.

Maíra Cardi usou as redes sociais na última segunda-feira (22) para mostrar o batismo do filho, Lucas, na igreja evangélica. O garoto de 23 anos era ateu, da mesma forma que a matriarca, mas ambos se converteram. Clique nas fotos para saber mais!. Foto: Reprodução Instagram - 23.4.2024
Influência da mãe? Maíra negou que tivesse influenciado o filho a tomar a decisão do batismo evangélico. “Em nenhum momento eu disse que ele tinha que acreditar em Deus, não obriguei”, enfatizou.. Foto: Reprodução Instagram - 23.4.2024
Longe da fama - Se a mãe é conhecida por expor a vida com frequência, o filho prefere o exato oposto. ‘O Lucas não gosta de holofote, não gosta de aparecer, de fama’, explicou a ex de Arthur Aguiar.. Foto: Reprodução Instagram - 23.4.2024
Econômico - Mesmo podendo desfrutar das regalias financeiras da matriarca, Lucas sempre prezou pela economia. ‘Não liga para dinheiro. Desde seus 15 anos ele tem um cartão sem limite e nunca comprou quase nada’, afirmou Maíra.. Foto: Reprodução Instagram - 23.4.2024
Reservado - Além de optar por não ser exposto pela mãe, Lucas prefere eventos caseiros e descarta idas à baladas.. Foto: Reprodução Instagram - 23.4.2024
Noivo - O jovem e a atriz Thuani Todeschini ficaram noivos em março deste ano. Antes disso, ele só havia namorado com outras duas garotas.. Foto: Reprodução Instagram - 23.4.2024
Primogênito - Lucas é o primeiro filho de Maíra Cardi. A influenciadora engravidou na adolescência e teve o herdeiro aos 17 anos de idade. ‘Não é fácil ser mãe adolescente, mãe sozinha. Eu pegava ônibus e metrô às 5 da manhã para poder trabalhar e ser 'alguém' melhor para o Lucas’, finalizou.. Foto: Reprodução Instagram - 23.4.2024


