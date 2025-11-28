Band Leo Dias chora ao relembrar mãe e admite arrependimento: "Idiota"

Leo Dias relembrou a morte da mãe, Virginia Dias, durante o "Melhor da Tarde" desta sexta-feira (28) e explicou por que se arrepende do comportamento que teve antes da perda. O jornalista chorou ao afirmar que foi “idiota” por ignorar ligações que, segundo ele, tinham apenas a intenção de demonstrar carinho.

No segundo bloco do programa, o apresentador retomou o assunto após comentar o caso da mãe de Mel Maia. Leo Dias contou que a conversa começou quando Chris Flores, que estava no programa, mencionou dores comuns na maternidade. O apresentador citou a frase que ouviu da colega: “A Cris falou para mim assim, eu prefiro levar um soco do meu filho que ele pare de falar comigo”.

A apresentadora disse que “não tem dor maior na vida de uma mãe do que um filho abandonar essa mãe”, o que intensificou a reação do jornalista, que já estava aos prantos. Ele explicou que costumava atender a mãe de forma apressada.

Leo Dias relatou que, nessas ocasiões, ouvia a razão real da ligação: “Ela falava: ‘não, eu só te liguei para dizer que eu te amo’." Segundo ele, essa lembrança se tornou ainda mais forte após a morte de Virginia, em agosto de 2024.

O jornalista disse que sente falta desses gestos: “Eu lembro que meu telefone não toca mais, ninguém mais me liga para dizer que me ama, só para falar isso”. Ele afirma que errou e refletiu sobre a situação. “E aí, hoje eu falo, cara, como eu fui idiota. Como eu fui idiota em não perceber certas coisas,” completou.

Chris Flores consolou o colega durante o relato. A apresentadora explicou que mães compreendem a correria dos filhos, inclusive momentos de irritação ou impaciência. Ela afirmou que o amor materno segue firme mesmo diante de tensões.

“A gente entende quando o filho está nervoso, a gente entende quando o filho está ocupado, quando ele está bravo, até quando ele briga com a gente,” disse Chris. Ela explicou que Virginia só queria manter contato e ouvir a voz do filho.