Instagram Fãs repercutem término de Ivete Sangalo e Daniel Cady nas redes sociais

Ivete Sangalo anunciou nesta quinta-feira (27) o fim da relação com Daniel Cady após 16 anos de casamento, e a notícia gerou forte repercussão nas redes sociais. A informação foi divulgada por meio de uma nota publicada pelos dois, que classificaram a decisão como conjunta e tomada com “diálogo, cuidado e profundo respeito”.

No texto divulgado nas redes, Ivete e Daniel afirmam que a história construída pelo casal é motivo de orgulho e que, mesmo seguindo caminhos diferentes, permanecerão conectados pela família formada ao longo dos anos. A nota também diz que a separação representa o gesto “mais coerente e amoroso” para o momento.

O comunicado pede respeito e privacidade durante a transição, dizendo que o foco deve permanecer no afeto e no bem-estar dos filhos.

Reações tomam conta do X





A separação se tornou um dos assuntos mais comentados da plataforma. Parte do público tratou com surpresa e humor. Entre as publicações mais compartilhadas estavam mensagens como “Ivete Sangalo tá solteira”, “A energia de solteira exalando”, e previsões animadas para o Carnaval: “Segurem as favoritas que no Carnaval ela vem com duas quentes e quatro fervendo”.

Outros seguidores demonstraram tristeza pela ruptura e desejaram força ao ex-casal. Comentários emocionados diziam: “Um casal que é referência de amor e construção de uma linda história, nos entristece em saber”, além de recados de apoio: “Não é fácil passar pela separação dos pais, mas a gente supera. Resiliência e felicidades, mainha”.

Também houve quem lembrasse que rumores já circulavam há semanas. Um internauta publicou: “Sempre que surgir um boato de separação aqui no Twitter: acreditem! Tem umas duas semanas que disseram que a Ivete tava glow up de solteira”.

O fim do relacionamento ainda gerou teorias inusitadas e comentários, como a brincadeira sobre a onda de notícias inesperadas no mês: “É Maria Gadú, é Ivete Sangalo, é Luiza Possi, é Bruna Marquezine, é Shawn Mendes, é Dua Lipa, é Bolsonaro, é militar preso… Meu Deus, o que mais vai acontecer até sábado?”

Mesmo com o tom descontraído de parte do público, a maioria das publicações enviou mensagens de carinho. “Já dava para perceber. Mas desejo felicidade a vocês”, escreveu uma usuária. Outra resumiu o sentimento geral: “Que seja o melhor para ambos. Estamos com você sempre, mami”.