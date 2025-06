Reprodução Instagram - @ivetesangalo Daniel Cady e Ivete Sangalo em foto publicada na web

Ivete Sangalo, de 53 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (4), data em que o marido, Daniel Cady, completa 40 anos, para fazer uma homenagem especial a ele. Ela ainda revelou que a canção "Tudo Vai Dar Certo" teve o nutricionista, com quem se relaciona há 16 anos, como inspiração.





"Fiz essa música para você, e adivinhe? Você é luz do sol quando chega em casa. Te amo meu Kassinho lindo. Amo você, adoro nosso bololô, amo sua integridade e sua maneira de olhar a vida", começou a cantora e compositora baiana.





"Para sempre. Que você receba em dobro todas as energias lindas que você emana para o mundo e para quem tem a sorte de estar pertinho de você", acrescentou a ex-apresentadora do reality musical "The Masked Singer Brasil", agora apresentado por Eliana.

Assista ao vídeo:





Repercussão

Nos comentários da publicação, que já somou mais de 106 mil curtidas, celebridades da classe artística elogiaram o casal. "Lindos. Viva, Daniel Cady", escreveu Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo. "Lindos demais", prosseguiu Isabella Fiorentino.

Já as apresentadoras Ana Furtado e Adriane Galisteu adicionaram emojis de coração na postagem, que também foi comentada por fãs. "Toda felicidade do mundo para vocês", desejou um. "Amo um casal", destacou outra. "Maravilhosos", disse ainda uma terceira.