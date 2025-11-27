Divulgação Novela do streaming lança documentário

A HBO Max confirmou nesta quinta-feira (27) uma surpresa para os fãs de Beleza Fatal, um dos maiores fenômenos de audiência da plataforma que será a exibição de um documentário especial com estreia marcada para 15 de dezembro. A novidade pegou os lolalovers de surpresa e promete abrir os bastidores da novela que se tornou assunto diário nas redes sociais e consolidou um novo momento da dramaturgia brasileira no streaming.

O documentário promete reunir entrevistas com elenco, direção, equipe de roteiro e produção, além de imagens inéditas de gravação, criação de personagens e desafios da primeira novela brasileira original da plataforma. A proposta é mostrar como uma história de vingança, glamour e reviravoltas virou febre na internet.

A força de Beleza Fatal

Lançada como aposta ousada da HBO Max, a novela protagonizada por Camila Pitanga, Reynaldo Gianecchini, Giovanna Antonelli e Manu Morelli surpreendeu com números expressivos e entrou repetidamente nos rankings das produções mais assistidas da plataforma. A narrativa intensa, somada à estética moderna e à divulgação voltada para o digital, ajudou a transformar a obra em um dos maiores sucessos do streaming brasileiro.

Além disso, Beleza Fatal desempenhou papel importante ao abrir espaço para novos rostos e novas narrativas, colocando em evidência atores como Kiara Felippe.

O que esperar do documentário

Segundo a HBO Max, o documentário pretende mostrar por que a novela se tornou um caso raro de união entre críticas, fandom apaixonado e forte repercussão nas redes; um combo cada vez mais desejado pelas plataformas.

Desde o anúncio do documentário, fãs já começaram a mobilizar tags no X (antigo Twitter), pedindo “versão estendida”, cenas deletadas e até teasers com Tatá Werneck e outras figuras pop que comentaram a novela ao longo do ano.

A estreia está marcada para dezembro, e a expectativa é que o documentário funcione como um presente para o público que acompanhou a trama desde o início, e como porta de entrada para quem ainda não mergulhou no universo explosivo de Beleza Fatal. Quem sabe, já seja a premissa de uma nova temporada.