Reprodução/Instagram/@araujovivianne Viviane Araujo cai no samba em ensaio da Salgueiro

Viviane Araujo, de 50 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (13) para mostrar o look escolhido para o ensaio de rua da Salgueiro, que ocorreu no Andaraí, bairro da zona norte do Rio de Janeiro.

Assista:





Para a ocasião, a intérprete apostou em um short jeans e um cropped vermelho. Agora, ela precisará se dividir entre os compromissos carnavalescos e a preparação para estrear uma nova personagem no horário nobre da Rede Globo.





“Podemos dar o play na batida da rainha?”, escreveu ela na legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 15,6 milhões de seguidores. Nos comentários, os fãs rasgaram elogios a ela e destacaram o abdômen trincado ostentado por ela nos cliques.

“Grave mais os bastidores, amamos acompanhar”, pediu uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. “Nossa, que abdômen é esse? Não é um tanquinho, é a lavanderia toda”, brincou uma segunda. “Olha os músculos da perna também”, observou outra.

“Gente, é a maior do Carnaval mesmo”, opinou uma quarta. “Eu devo estar sonhando. Além de ter a Vivi sambando, agora vou ter ela na minha TV todos os dias. Ninguém me belisca para eu não acordar”, acrescentou uma quinta. “Maravilhosa”, finalizou uma sexta.

Nova novela

Viviane Araujo foi confirmada em “Três Graças”, atual folhetim do horário nobre da Rede Globo. A artista defenderá um personagem criado especialmente para ela pelo autor Aguinaldo Silva, com quem já trabalhou anteriormente em “Império”, novela ganhadora do Emmy em 2015.

Nos bastidores, especula-se que a personagem será par romântico de Misael, interpretado por Belo. Fora da ficção, a atriz e o cantor já chegaram a se relacionar: eles tiveram um relacionamento entre os anos de 1998 e 2007.