Instagram Gracyanne surpreende fãs ao revelar que marca de ovos era publi

Gracyanne Barbosa revelou nesta terça-feira (25) que a marca "GracyOvos", apresentada nas redes sociais após bombar como meme no BBB 25, nunca existiu de fato. A influenciadora contou que a linha era parte de uma campanha do Canva para divulgar ferramentas de edição de imagem, após viralizar com vídeos sobre consumo elevado de ovos.

A revelação ocorreu no Instagram. O objetivo da campanha é mostrar que é possível criar logomarcas e posts para redes sociais a partir da ferramenta.

No vídeo, Gracyanne publicou: “E não é que eu botei meu ovo? No mercado gente kkkk”. Ela ainda escreveu: “Nada disso teria sido possível sem a ajuda das minhas meninas, que fizeram os ovos, e do @canvabrasil, onde eu criei minha marca inteirilinha! publi”.

A proposta fictícia ganhou destaque imediato porque seguidores acreditaram que Gracyanne realmente lançaria “ovos exclusivos”. A ação simulou até mesmo “estoque esgotado” em 24 horas. “GracyOvos, está no ar há 24h e os estoques estão oficialmente esgotados”, disse na postagem, que acumulou milhares de comentários.

A campanha reproduziu a estética de linhas premium e apresentou os “ovos” em caixas de veludo azul, com identidade visual luxuosa. Além disso, influenciadores receberam a "cartela de ovos" produzidas por Gracyanne e fizeram um unboxing do produto.

O público reagiu com surpresa e confusão. Muitas pessoas questionaram o valor da suposta “cartela” e compararam o produto fictício com ovos comuns de mercado. “Gente, tô igual velho tentando saber se é verdade ou fake news”, comentou um internauta.

A conexão com a campanha da Xuxa

Instagram Campanha da Xuxa





A ação com Gracyanne integrou o mesmo conjunto de campanhas fictícias produzidas para promover a ferramenta Mídia Mágica do Canva. Entre os lançamentos imaginários, o destaque foi a “Airfryer da Xuxa”, criada dentro da coleção “Só Para Adultinhos”.

O produto, apresentado com visual retrô inspirado nos anos 1990, também não existe e foi criado apenas para demonstrar o potencial da inteligência artificial da plataforma. A proposta fez Xuxa aparecer como “inventora” da airfryer rosa com o clássico logo da apresentadora. Além da fritadeira elétrica, o vídeo mostra outros produtos como o macaco hidráulico da Xuxa e o chá de camomila com glitter da Xuxa.



