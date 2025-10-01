Reprodução Instagram @graoficial Gracyanne e Dona Terezinha se encontram

Após ser hospitalizada devido a uma lesão sofrida no "Dança dos Famosos", Gracyanne Barbosa recebeu alta e voltou para casa nesta quarta-feira (1º). A influenciadora, de 42 anos, mostrou aos fãs que foi recebida por Dona Terezinha, mãe de Belo, seu ex-marido.

Assista:





"Cheguei e fui recebida assim. Cheia de amor. Te amo, Dona Teresinha. Vamos vencer juntas", disse a ex-BBB. "Graças a Deus. Tinha orado muito por você. Assim como Deus é bom para mim, Ele é bom para você", respondeu a ex-sogra.





Logo após ver Dona Terezinha, Gracyanne se aproximou para abraçá-la. Como está com o joelho machucado, a produtora de conteúdo fitness tem ficado de repouso e, quando é necessário se locomover, precisa usar muletas.

A mãe de Belo se manteve próxima da ex-nora mesmo após o divórcio. No entanto, não tem "intimidade" com a atual companheira do filho, a peoa Rayane Figliuzzi, de "A Fazenda 17".

"Nossa, eu nunca dou sorte com sogra. A do Belo eu conheço assim, mas não tenho intimidade. Mas é melhor assim, cada um para o seu lado, tá ótimo. É bom assim, porque não folga relacionamento, não estraga", disse Rayane no programa de confinamento da Record TV.

No último domingo (28), o programa de Luciano Huck na Globo mostrou a apresentação de Gracyanne Barbosa. A competidora do "Dança dos Famosos" sofreu uma queda e lesionou o joelho, ficando afastada da competição do "Domingão".

"É muito estranho me ver dançando ali feliz e, pouco tempo depois, estar deitada na cama de hospital. Mas acho que a vida é assim mesmo, cheia de imprevistos. Em um momento, a gente tá vivendo um sonho. E no seguinte, um desafio", declarou ela ao ser hospitalizada.

A desclassificação dela não foi confirmada pela emissora, mas nos bastidores é dada como certa. Isso porque é esperado que Gracyanne seja submetida a um procedimento cirúrgico em virtude da lesão sofrida no joelho.

A reportagem do iG Gente entrou em contato com a assessoria de Gracyanne Barbosa para esclarecer se ela continuará ou não na atração, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.