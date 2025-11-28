Reprodução/Instagram/@luapio/@mariagadu/@luizapossi/@dadodolabella Luana Piovani, Maria Gadú, Luiza Possi e Dado Dolabella

A atriz Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais ao comentar a repercussão da troca pública de revelações entre Maria Gadú e Luiza Possi; episódio que viralizou após Gadú afirmar, em tom de arrependimento, que o relacionamento que teve com Luiza foi “um erro”. A fala reacendeu rumores antigos e colocou a web em modo investigação.

Piovani, conhecida por nunca fugir de debates públicos e já envolvida em situações conectadas às artistas, resolveu se pronunciar sobre o caso. A atriz publicou uma imagem da repercussão da resposta de Gadú com o comentário: "xupa galega".

O que chama atenção no posicionamento de Luana é justamente porque Maria Gadú já foi amiga próxima de Dado Dolabella, ex-marido de Piovani, o qual é acusado de agressão física pela atriz. Na época em que Gadú ganhou notoriedade na cena musical, ela e Dado circulavam no mesmo grupo artístico e tinham boa relação. Nessa mesma época, já rolavam rumores de uma affair entre Luiza Possi e Gadú, onde ambas negaram o envolvimento.





A internet até resgatou uma declaração na qual Gadú compara a relação próxima dela com Possi e Dolabella, sugerindo que "[...] amizade entre mulheres é assim mesmo, também tenho muitos amigos homens, mas nunca vão falar que eu namoro o Dado Dolabella, pela cara que eu tenho. É mais fácil criar polêmica, mas eu nem ligo para o que falam", disse a cantora na ocasião.

O casamento entre Luana e Dado aconteceu durante o período em que Gadú conviveu em círculos próximos aos dois. Em 2011, a artista chegou a defender Dado Dolabella e atacar Luana, em uma das denúncias de agressão contra Piovani. Na época, ela a chamou de "ridícula" e afirmou: "Dado não está nem aí pra ela, e ela vem querer aparecer! [...] Que vergonha! O Dado é um ser humano incrível, eu sei disso".

No ano passado, com a repercussão negativa, Gadú se posicionou nas redes sociais para esclarecer sua relação com Dolabella. "Não falo com ele há quase 15 anos exatamente por esse e outros mil motivos. [...] Me afastei e repudio tudo o que ele fez com as mulheres que se relacionou", afirmou.

Essa sobreposição de histórias reacendeu ainda mais o interesse do público e tornou a fala de Piovani inevitavelmente atravessada por memórias da época. Não há indícios de amizade entre Luana Piovani e Maria Gadú atualmente, mas pela fala de Piovani, a atriz se divertiu com toda a confusão.

Entenda a polêmica original

Tudo começou quando Luiza Possi publicou um desabafo religioso após o STF manter a prisão de Jair Bolsonaro. Na postagem, a cantora falou sobre injustiça, fé e esperança, mencionando que teme “pelo futuro da nação”, sem citá-lo diretamente.

Nos comentários, Maria Gadú respondeu com um texto longo, no qual revelou que já havia namorado Luiza e classificou o relacionamento como um “erro”. A fala rapidamente viralizou e dividiu opiniões.

Desde então, ex-parceiros, fãs, famosos e até figuras próximas começaram a se manifestar, incluindo o ator Pedro Neschiling, ex-marido de Luiza, que também criticou a postagem dela.

Mesmo após Luiza Possi bloquear comentários em sua conta, Luana acabou (como sempre) protagonizando um dos capítulos mais comentados da crise.