Reprodução/ Instagram @luapio Luana Piovani resgata cliques em praia carioca

Luana Piovani, de 49 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para abrir um álbum de fotos no qual surgia usando biquíni e renovando o bronzeado em uma praia brasileira, mais especificamente no Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 5,9 milhões de seguidores, a atriz explicou que não estava na região carioca naquele exato momento, mas que estava com "saudade" de aproveitar esta paisagem paradisíaca.





"Essa lua cheia em aries destampou minha caixa Rio. Aí vem um monte de saudade e de lembranças… mas já está passando. Amanhã tem Cantos da Lua no La Fiorentina, e então eu apago o fogo e acabo com a nostalgia. Ah, se acabo", escreveu na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios a ela. "Olha ela bonita de biquíni", opinou uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "É uma diva mesmo, não tem jeito", acrescentou uma segunda. "Pois volte logo ao Rio de Janeiro", pediu um terceiro.

"Paulistana, de alma carioca, e coração baiano. A eterna garota do posto 12, no Leblon", continuou um quarto. "O Brasil te ama, Luana, você faz muita falta aqui", declarou uma quinta. "Essa mulher é literalmente real de corpo e alma! O que a torna tão única e especial! Ou amam, ou a odeiam, eu me sinto lisonjeada por ser do time que ama", finalizou uma sexta.

Saiba mais



Nesta semana, Luana polemizou ao compartilhar uma série de conteúdos que debochavam de Virginia Fonseca, a quem ela já criticou em outras ocasiões publicamente. Vale lembrar que a influenciadora não se pronunciou.

Luana Piovani é atriz e apresentadora. O início da carreira dela na TV foi em 1993, ano em que esteve em "Sex Appeal". Entre os ex-romances com famosos, destaca-se o envolvimento com Rodrigo Santoro e Pedro Scooby.

Com o segundo, Luana teve três filhos: Dom, e os gêmeos, Bem e Liz. Os dois se separaram em 2019. Atualmente, Luana vive em Portugal com os caçulas. O primogênito Dom vive no Brasil com o pai e a madrasta, Cintia Dicker.