Reprodução/Instagram/@luapio/@jadepicon Luana Piovani detona Jade Picon

Luana Piovani criticou a atuação de Jade Picon no minidrama Tudo por uma Segunda Chance, a primeira novela vertical da TV Globo. "Constrangimento", disse a atriz ao comentar a performance da influenciadora.

Em uma publicação nos stories do Instagram, na última quarta-feira (26), Luana compartilhou um trecho da novelinha com a legenda: "Cena de Jade Picon em nova novela da Globo vira piada".

A sequência mostrou a vilã Soraya, interpretada por Picon, tentando eliminar a rival Paula (Debora Ozório) com veneno. "Bebe, lacraia, bebe", diz a personagem. No entanto, a bebida foi ingerida por Lucas (Daniel Rangel). As cenas causaram alvoroço na internet, principalmente, pela velocidade dos acontecimentos.





Críticas do público

No X, os usuários deram sua opinião sincera sobre os pontos altos e baixos da estreia de Jade Picon. Ela, que foi bastante criticada durante sua participação em Travessia (2022), de Glória Perez, desta vez contou com comentários francos do público.

"Morrendo que Tudo por Uma Segunda Chance é literalmente a cara do TikTok e daqueles dramas aleatórios que aparecem com aquele som dramático e tudo", reiterou uma segunda pessoa. "Tudo por Uma Segunda Chance, que negócio ruim", reclamou uma terceira.





Sobre a trama

A história acompanha Lucas Trajano (Daniel Rangel), um jovem herdeiro e empresário de uma das maiores fortunas de São Paulo. Prestes a se casar com a designer Paula Magalhães (Débora Ozório), ele se vê diante de uma situação inesperada: Soraia (Jade Picon), amiga de infância do casal, é apaixonada por Lucas e fará de tudo para conquistá-lo e herdar sua fortuna.

O minidrama apresenta um novo panorama para o futuro das novelas. Com a chegada das plataformas de streaming, a TV aberta passou a disputar espaço e perdeu parte significativa de sua audiência diante das mudanças no consumo de entretenimento.

Assim, a TV Globo, responsável por grandes obras da dramaturgia nacional, vem se adequando ao novo momento, buscando dialogar com o público e explorando diferentes formatos e temas. Além de ir em busca de uma nova audiência.

Acompanhando uma tendência mundial, a emissora pretende alinhar-se a uma nova lógica de consumo no ambiente digital, explorando novas maneiras de contar histórias e de conquistar o público das telas.