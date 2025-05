Foto: Lucas Vianna Cauã Reymond

Cauã Reymond é um dos principais nomes da TV Globo: com uma carreira marcada por protagonistas, que vão da Televisão e Cinema, o intérprete se dedica à produção audiovisual desde 2002, quando estreou em Malhação. Mas você conhece os primeiros trabalhos dele?

Novela

Embora tenha estreado na série da emissora, o primeiro grande papel do vetrerano foi em Da Cor do Pecado , trama de estreia do autor João Emanuel Carneiro. A obra, que passava no horário nobre, acompanhava Preta ( Taís Araujo), uma feirante que enfrentava o dia a dia de seu trabalho.

Na produção, o botânico Paco ( Reynaldo Gianecchini) interpretava o seu par romântico. A história abordava inúmeras temáticas, incluindo a diferença entre classes sociais e a vilania realizada por Bárbara ( Giovanna Antonelli), que desejava separar os personagens principais.

O núcleo do qual Reymond fazia parte era o da família Sardinha. Comandado pela matriarca Edilásia, também conhecida como Mamuska ( Rosi Campos), o lar era marcado pela presença de seus cinco filhos: Apolo (Giannechini), que era gêmeo de Paco, Ulisses ( Leonardo Brício), Dionísio ( Pedro Neschling), Abelardo ( Caio Blat) e o astro, que viveu Thor.

Foto: TV Globo Cauã Reymond como Thor Sardinha em Da Cor do Pecado

Filme

A primeira aparição do artista em uma produção cinematográfica foi em Bem-Vindo à Selva , longa de 2003 dirigido por Peter Berg. A história acompanha Travis ( Seann William Scott), que viaja à Amazônia em busca de uma mina de ouro.

Após sua partida, a família do jovem afortunado contrata o caçador de recompensas Beck ( The Rock) para tentar encontrá-lo no Brasil. Na obra norte-americana, Cauã faz uma pequena ponta e interpreta o personagem Michael.

Vale Tudo e polêmicas

Presente no remake feito por Manuela Dias como César Ribeiro, o veterano entrou em polêmicas após supostas discussões com a colega de profissão, Bella Campos , intérprete de Mária de Fátima.

Em Vale Tudo , os dois artistas são conhecidos pelas ações que orquestram juntos. Na novela original, de 1988, Glória Pires e Reginaldo Faria vivem a dupla.

Foto/Reprodução: Globo/Fábio Rocha Cauã Reymond e Bella Campos como César e Maria de Fátima em "Vale Tudo"

Outros protagonismos

No ano de 2012, Reymond viveu um dos personagens mais icônicos de sua carreira: Jorginho em Avenida Brasil . No folhetim de João Emanuel Carneiro, o astro era Jorginho, par romântico da protagonista NIna ( Debora Falabella), enteada de sua mãe, a vilã Carminha ( Adriana Esteves).

Além do sucesso de audiência, Cauã protagonizou novelas como Um Lugar ao Sol e Terra e Paixão , respectivas tramas de Lícia Manzo e Walcyr Carrasco.

Reprodução TV Globo/Globoplay Cauã Reymond como Jorginho em 'Avenida Brasil'