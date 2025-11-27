Reprodução/@luizapossi/@mariagadu Luiza Possi e Maria Gadú

Maria Gadú contou que já namorou a cantora Luiza Possi. A famosa reforçou que se arrepende desse relacionamento em uma publicação da artista no Instagram, na última quarta-feira (26). O imbróglio ocorreu após o Supremo Tribunal Federal decidir manter a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A filha de Zizi Possi, então, desabafou sobre "uma série de coisas injustas" e frisou que chegou a sentir medo.

Na declaração, Luiza Possi disse que se apoia na Bíblia e fez uma reflexão sobre fé:

"O bem é bem mesmo que todos estejam agindo mal. Aqueles que creem ter mais poder que Deus podem até ocupar altos cargos, mas, pela força que têm em Nosso Criador, assim como subiram, descerão. As pessoas que temem a Deus podem estar vivendo um inferno na Terra, mas, pela força da fé, viverão para testemunhar que Deus é bom e trará livramento e dupla honra", iniciou.

"O momento, senhoras e senhores, é muito difícil, queiram ver ou não, e o futuro, pelos olhos humanos, é terrível. Mas eu creio que, pelo nome de Jesus, viveremos para ver uma nação reconstruída, forte, justa e próspera. Eu creio", finalizou.





Nos comentários, Maria Gadú chegou a lamentar o relacionamento que teve com a filha de Zizi Possi:

"Luiza, glória a Deus. Ore por nós, que Ele perdoe. Pelo tempo que passamos juntas, os pecados. As mentiras que contastes dizendo que eram mentiras, Deus é misericordioso. Se Ele te perdoou, vai me perdoar também. O tempo que namoramos foi um erro, e hoje percebo isso com tanta fé. Que o passado nos abandone. Amém", comentou.

Pedro Neschiling x Luiza Possi

Reprodução/Instagram/@pedroneschling Pedro Neschling fala sobre Luiza Possi





Pedro Neschiling, ex-marido de Luiza Possi, ironizou a publicação feita pela cantora. O ator comentou em seu X sobre "pessoas que não reconhece mais", e os internautas interpretaram como uma indireta para Possi:

"Mudar faz parte da vida. Sobretudo, amadurecer é bom demais. Eu tenho muito orgulho de não ser mais o cara que era anos atrás. Agora, tem gente que parece que sofreu lobotomia e, infelizmente, não reconhecemos mais. O negócio é assustador mesmo. Uma pena", pontuou.

O filho de Lucélia Santos e Luiza Possi começaram a namorar em 2005 e se casaram dois anos depois, em 2007. O relacionamento chegou ao fim em 2009.