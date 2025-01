Reprodução/Instagram/Globo Gracyanne Barbosa comendo ovos

O BBB 25 começou e, logo no primeiro dia de confinamento, Gracyanne Barbosa já chamou atenção ao consumir nove ovos cozidos em uma única refeição. Conhecida pelo estilo de vida fitness, a musa revelou antes de entrar no reality que chega a ingerir 40 ovos diariamente como parte de sua rotina alimentar.

A prática, comum entre atletas e praticantes de musculação, levanta dúvidas sobre os benefícios e riscos do consumo elevado de ovos. Segundo a médica nutróloga Marcella Garcez, as recomendações variam conforme características individuais, como peso, altura e intensidade de atividade física, mas geralmente, a ingestão diária ideal é de 1 a 3 ovos.

"Embora o ovo seja rico em proteínas, seu consumo excessivo pode sobrecarregar os rins, causar ganho de peso e alterar o perfil lipídico, especialmente em pessoas com predisposição a problemas cardiovasculares", explica a especialista.





Alternativas proteicas para uma dieta equilibrada

Marcella destaca que os ovos não devem ser a única fonte de proteína na dieta. Diversos alimentos podem complementar a ingestão proteica de maneira saudável, como:

Carnes magras: Frango sem pele e peixes, como salmão, que é rico em ômega-3.

Leguminosas: Grão de bico, lentilha e soja, com alto teor de proteína e benefícios adicionais, como redução do colesterol.

Quinoa e oleaginosas: Excelentes opções para veganos, ricas em aminoácidos essenciais.

Leite e derivados desnatados: Queijos brancos e iogurtes são boas fontes proteicas com menor teor de gordura.

Orientação profissional é fundamental

Para quem deseja aumentar o consumo de proteínas com foco em ganho muscular, a avaliação de um médico nutrólogo é essencial. "Apenas um profissional pode determinar a quantidade ideal para cada organismo, considerando fatores individuais e evitando riscos à saúde", reforça Marcella.