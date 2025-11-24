Reprodução/ Instagram Dona Terezinha e Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, é constantemente questionada sobre a relação com Dona Terezinha, mãe do cantor Belo, ex-marido da influenciadora. Isso porque, mesmo após a separação, elas continuam morando juntas.

Um internauta voltou a questionar a ex-BBB sobre isso e recebeu uma resposta categórica da famosa. “Vai continuar morando com a sogra e a filha do ex? Que loucura”, indagou.





“Por que loucura? Nosso elo e nosso amor sempre existirão! Enquanto elas quiserem, ficarão aqui na minha casa e receberão de mim amor, cuidado e proteção”, respondeu no Instagram, onde soma mais de 13 milhões de seguidores.

Na última semana, o processo de separação, iniciado em abril de 2024, foi finalizado. O ex-casal permaneceu junto por 16 anos. Desde o rompimento, ambos comentavam a possibilidade de uma reconciliação.

Saiba mais

Nos últimos meses, a situação mudou quando Belo começou um novo relacionamento. Em março deste ano, o cantor assumiu namoro com Rayane Figliuzzi na Marquês de Sapucaí. Atualmente, ela está em "A Fazenda 17", reality rural da Record TV.

Já Gracyanne não oficializou nenhum romance publicamente. A ex-BBB acabou se machucando durante uma apresentação no "Dança dos Famosos". Ao lesionar o joelho, se afastou da competição, foi internada e passou por uma cirurgia.

A emissora desclassificou a influenciadora. Contudo, Luciano Huck prometeu uma nova vaga para Barbosa na temporada de 2027, caso ela tenha liberação médica e possa voltar. A famosa está em recuperação e já confirmou que, se ter aval, voltará ao programa outra vez.