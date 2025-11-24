Reprodução/ Instagram @poliana @caiorodriguez_ Leonardo e Poliana

Poliana Rocha, de 49 anos, usou um vídeo publicado no Instagram nesta segunda-feira (24) para negar que uma “diquinha da noite” tenha sido uma indireta para Odorico Reis, amigo de Ana Castela. A influenciadora afirmou que o conteúdo das mensagens tem motivação pessoal e afirma que não faz ataques a terceiros.

Poliana explicou que mantém o hábito diário há quatro anos. A influenciadora disse que o público acompanha com frequência e costuma cobrar quando decide não publicar. Segundo ela, críticas recentes distorcem o intuito original das mensagens.

“Tem 4 anos que faço essa diquinha da noite, que as pessoas curtem e gostam. Às vezes, quando deixo de postar, as pessoas vão no meu direct cobrar”, afirmou.

A influenciadora disse que o conteúdo não é direcionado a terceiros e reflete momentos pessoais.

“Era uma conexão muito grande que eu tinha com o meu público, mas, ultimamente, toda diquinha da noite que tenho postado, as pessoas têm falado que é ataque pessoal. Está muito longe do propósito que é a diquinha da noite, que diz muito mais sobre mim e sobre o meu estado de espírito e não estou julgando o outro”, disse.

Explicações da influenciadora

Poliana ainda garantiu que não pretende encerrar o formato. “Vou continuar postando as minhas diquinhas da noite do mesmo jeito, com a consciência leve e tranquila”, declarou no vídeo divulgado nesta segunda-feira.

A mensagem em questão dizia: “Se uma pessoa realmente se importa com você, ela também vai se importar com o impacto que o comportamento dela te causa”. Seguidores interpretaram o texto como uma resposta a Odorico Reis.

O comentário ocorreu após Odorico participar de entrevista ao Portal Leo Dias, em que mencionou Zé Felipe. “Lá atrás, eu falei assim: 'Ana, ele é 'gay' e tem filhos'. Ela: 'Mas é a Maria Flor e a Maria Alice'. Eu falei: 'Então tá'. Elas são muito carismáticas”, afirmou, gerando repercussão imediata.

Com a viralização do vídeo e da entrevista, Odorico se manifestou no X, antigo Twitter, alegando equívoco de interpretação. “Minha dicção estava péssima pelo nervosismo. Eu estava mega nervoso para falar de um assunto delicado, com um objetivo: dizer que não existe rivalidade. Não queria ter falado, mas dizer 'não' para página é pior ainda. E eu não falei que ele era gay e tem filhos, disse: 'É QUE ele tem filho'”, escreveu.

Zé Felipe é pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, do antigo casamento com Virginia Fonseca. O relacionamento terminou em maio deste ano, e Virginia hoje namora o jogador Vini Jr.