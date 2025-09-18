Instagram Xuxa responde críticas após vídeo de braço viralizar nas redes sociais

Xuxa Meneghel virou assunto nesta quinta-feira (18) após viralizar em um vídeo no qual aparece tirando fotos com fãs. A gravação chamou atenção pela aparência do braço da apresentadora, o que gerou comentários de internautas. Aos 62 anos, a artista respondeu com bom humor às críticas.

O vídeo foi compartilhado pelo perfil Radar dos Famosos , que recebeu uma resposta da Rainha dos Baixinhos nos comentários. “ Tem que ver o resto… está pior!! hahahaha Mas… [a idade] chega pra todos!! “, escreveu Xuxa.

Comentários dividiram opiniões na internet

Parte do público destacou sinais do envelhecimento. “ Esta cabeça não pertence a esse corpo “, escreveu um usuário. Outro comentou: “ O povo descobrindo o envelhecimento natural “. Também houve quem saísse em defesa da artista: “ Deixem as pessoas envelhecerem em paz “.

Entre os elogios, admiradores ressaltaram a postura da apresentadora com o público. “ O que me chamou atenção é que, aos 62 anos e com mais de 45 anos de carreira, Xuxa continua parando para atender e fotografar com fãs “, disse um seguidor.

Outros desconfiaram da autenticidade do registro. “ É IA, gente, ela malha. O braço não está assim “, afirmou um internauta. “ É mentira, gente. Isso é manipulação de IA “, opinou outro.

Em meio ao debate, Xuxa reforçou a naturalidade da idade e mostrou que não se incomoda com a repercussão. A apresentadora já havia comentado o tema em março de 2023, durante o programa Saia Justa . Na época, relembrou um procedimento cirúrgico feito sem autorização, após o nascimento da filha Sasha.

Xuxa contou que desejava apenas colocar silicone nos seios, mas a médica aplicou botox no rosto, realizou lipoaspiração e inseriu gordura no quadril. “ Me encheu de fibrose, até hoje eu tenho essas coisas no meu corpo. Eu fiquei paralisada por seis meses no rosto ”, revelou.

A artista acredita que alguém de sua equipe pode ter autorizado o procedimento. “ Eu acho que essa pessoa não deve ter feito isso sozinha, ela deve ter falado com a Marlene ou com alguém que trabalhava comigo e disse: ‘Faça o que é melhor para ela ficar gostosa ’”, relatou.