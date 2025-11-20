Reprodução/Instagram Xuxa

Xuxa foi confirmada na última quarta-feira (19) como atração da Parada Estranha, evento gratuito da Netflix que celebra a final de "Stranger Things". A apresentação ocorre no domingo (23), na Av. Pedro Álvares Cabral, em São Paulo, com abertura dos portões às 15h30 e início às 17h30.

A informação faz parte do anúncio oficial da Netflix, que também confirmou a presença do ator Jamie Campbell Bower, intérprete de Vecna. O desfile temático revisita momentos marcantes das temporadas ao longo de quase uma década.

O desfile será dividido em quatro atos para homenagear as fases da série. Com alas temáticas que relembram personagens e acontecimentos da série de suspense e aventura, a proposta é mistura performances e elementos narrativos para mergulhar na estética dos anos 80.

A escolha de Xuxa como atração não é sem significado. A artista estrelou, em 2016, a campanha brasileira de divulgação da primeira temporada. A Netflix informou que a quinta temporada será lançada em três datas: Volume 1 em 26 de novembro, Volume 2 no Natal e o episódio final na véspera de Ano-Novo. Todos os capítulos serão disponibilizados às 22h.

O evento é aberto ao público, com entrada gratuita e sujeito à lotação. Menores de 16 anos só poderão participar acompanhados por responsáveis legais mediante apresentação de documentação exigida pela organização. A Parada Estranha ocorre do lado de fora do Parque Ibirapuera, entre os portões 9 e 10.