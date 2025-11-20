Reprodução/Instagram/@natashadantasb William Bonner e Natasha em Nova York

O apresentador William Bonner, de 62 anos, está curtindo as férias ao lado da esposa, Natasha Dantas, de 55, em Nova York, nos Estados Unidos, após deixar a apresentação e a editoria do Jornal Nacional.

O jornalista e Natasha posaram juntos passeando no Rockefeller Center, um complexo de 19 edifícios comerciais na região de Manhattan, famoso pela pista de patinação no gelo em frente à aclamada árvore de Natal. A artesã tem mostrado todos os momentos desde que chegou a Nova York.

A saída de William do JN foi anunciada em setembro, o que resultou em uma verdadeira dança das cadeiras na emissora. César Tralli deixou o Jornal Hoje no fim de outubro para assumir o telejornal de maior audiência do país.





Bonner será apresentador do Globo Repórter em 2026, ao lado de Sandra Annenberg. A vaga de editor-chefe do JN ficou com Cristiana Sousa Cruz, que atua como editora-adjunta há seis anos.

O profissional explicou que vinha amadurecendo a decisão de deixar o JN desde 2020.

"Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo, sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN", afirmou.

O jornalista acrescentou que realizar o sonho de integrar o Globo Repórter pesou em sua escolha. "Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN", disse.