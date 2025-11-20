Reprodução/TV Globo Elenco do BBB 24

Raquele Cardozo, participante do BBB24, voltou a trabalhar no ramo da confeitaria. A influenciadora contou nas redes sociais que já está produzindo doces que faziam o maior sucesso no Espírito Santo, porém agora em outra cidade: Vila Velha, no mesmo estado.

"Ver essa produção prontinha de novo me deu um negócio no peito… aquele mix de alegria, ansiedade, medo e gratidão tudo junto", disse ela, falando sobre o recomeço na profissão.

Ela ressaltou que está em uma nova casa e começando a trabalhar em outra plataforma. Contou que sentiu um "friozinho na barriga" e agradeceu o carinho dos fãs com seu trabalho: "Cada mensagem de carinho que vocês mandaram nesses dias me abraçou de um jeito que eu nunca vou esquecer".





"Tô muito feliz em estar de volta", afirmou Raquele Cardozo, do BBB24. Colegas do reality desejaram boa sorte à capixaba no Instagram. "Que delícia, muito sucesso", disse Deniziane. "Amiga, tô aguada", comentou Leidy Elin. "Que Deus te abençoe muito", reforçou Isabelle.

Doces da Raquele

A doceria de Raquele, do BBB24, conta com uma página no Instagram com mais de 14 mil seguidores e se chama Doces da Raquele. Na bio do perfil, a confeiteira enfatiza que os clientes podem fazer encomendas por meio de um aplicativo.

Na semana passada, a influenciadora já havia contado que voltaria em breve aos trabalhos.

"E eu quero deixar algo muito claro… eu não vou abandonar os palcos (Melanina Carioca), não vou deixar minhas publicidades, não vou parar de viver tudo que conquistei", disse.

"Eu amo cantar, eu amo criar conteúdo, eu amo trabalhar com marcas que eu nunca imaginei um dia alcançar. Mas, dentro de mim, sempre existiu esse sonho, e agora ele volta como um a mais, um complemento da minha história, não uma troca", afirmou.

A ex-BBB também comentou sobre conciliar todos os trabalhos:

"Conciliar tudo isso é desafiador, mas é possível, até porque temos um ao outro (Eduardo). Mais um capítulo começa aqui. Eu preciso recomeçar para dar certo. E eu escolhi fazer acontecer", finalizou.