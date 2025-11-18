Virginia exibe calcinha temática ao torcer por Vini Jr. em amistoso
Virginia exibe calcinha temática ao torcer por Vini Jr. em amistoso

Virginia Fonseca chocou seguidores após mostrar uma calcinha temática nesta terça-feira (18) para entrar no clima do amistoso da Seleção contra a Tunísia. A influenciadora exibiu a peça inusitada nas redes e brincou com a preparação para a torcida por Vini Jr., namorado da empresária.

Usando a camisa do Brasil, Virginia  apareceu surpresa quando o stylist mostrou a peça. Ele perguntou: “Você tem coragem?”. Ela reagiu na hora: “Que isso?”. O profissional explicou que a escolha era “pra combinar com as camisetas, Brasil, a estrela aqui, ó”.

Intrigada, a influenciadora questionou: “Isso é uma saia?”. O stylist respondeu: “Uma calcinha”, o que arrancou gargalhadas. Virginia chamou Vini Jr. e brincou: “Amor, corre aqui”. O colega ainda comentou: “Vai torcer na temática Brasil”.

Relação com o jogador

O relacionamento entrou nos holofotes no fim de agosto, quando a influenciadora passou dias na mansão do jogador na Espanha. O namoro foi oficializado em 28 de outubro, após visitas frequentes e aparições em eventos.

O casal enfrentou turbulências após vazamento de conversas do jogador com outras mulheres, mas Virginia afirmou ter dado “uma segunda chance”. Vini pediu a empresária em namoro em Mônaco e preparou surpresa romântica com presentes caros.

Questionada pela imprensa, Virginia explicou a rotina com o atacante. “Depois a gente se vê, depois a gente vai namorar e agora a gente está vivendo a fase do namoro, calmo. A gente se liga, a gente conversa o dia inteiro no WhatsApp”, disse.

