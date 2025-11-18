Virginia Fonseca chocou seguidores após mostrar uma calcinha temática nesta terça-feira (18) para entrar no clima do amistoso da Seleção contra a Tunísia. A influenciadora exibiu a peça inusitada nas redes e brincou com a preparação para a torcida por Vini Jr., namorado da empresária.
Usando a camisa do Brasil, Virginia apareceu surpresa quando o stylist mostrou a peça. Ele perguntou: “Você tem coragem?”. Ela reagiu na hora: “Que isso?”. O profissional explicou que a escolha era “pra combinar com as camisetas, Brasil, a estrela aqui, ó”.
Intrigada, a influenciadora questionou: “Isso é uma saia?”. O stylist respondeu: “Uma calcinha”, o que arrancou gargalhadas. Virginia chamou Vini Jr. e brincou: “Amor, corre aqui”. O colega ainda comentou: “Vai torcer na temática Brasil”.
Relação com o jogador
O relacionamento entrou nos holofotes no fim de agosto, quando a influenciadora passou dias na mansão do jogador na Espanha. O namoro foi oficializado em 28 de outubro, após visitas frequentes e aparições em eventos.
O casal enfrentou turbulências após vazamento de conversas do jogador com outras mulheres, mas Virginia afirmou ter dado “uma segunda chance”. Vini pediu a empresária em namoro em Mônaco e preparou surpresa romântica com presentes caros.
Questionada pela imprensa, Virginia explicou a rotina com o atacante. “Depois a gente se vê, depois a gente vai namorar e agora a gente está vivendo a fase do namoro, calmo. A gente se liga, a gente conversa o dia inteiro no WhatsApp”, disse.