Lore Improta faz testes caseiros para saber sexo do bebê; veja

Lore Improta compartilhou nesta terça-feira (18) uma série de testes caseiros para tentar descobrir o sexo do bebê que espera com Léo Santana. A influenciadora reuniu familiares para repetir brincadeiras feitas na primeira gravidez, que indicaram menina e antecederam o nascimento de Liz.

No vídeo publicado no Instagram, Lore mostra que teve ajuda da filha Liz, além da mãe e do pai da dançarina. A influenciadora explicou que tudo faz parte da tradição e lembrou que o resultado oficial será revelado no chá de bebê.

O primeiro teste usou um garfo e uma colher escondidos sob almofadas. Pela brincadeira, colher indica menina e garfo indica menino. Sem ver as opções, Lore sentou na almofada que escondia o garfo. “Deu menino!”, comemorou a família após a escolha.

O segundo método envolveu matemática. A proposta era somar as idades do casal e subtrair um número. A conta resultou em 68, número par que, segundo a tradição, indica menino. O placar parcial ficou em 2 a 0.

Em seguida, o pai de Lore segurou um cordão com a aliança da influenciadora. O movimento para frente e para trás apontaria menino; movimento circular indicaria menina. Após alguns segundos, o acessório balançou em linha reta. Resultado: menino novamente.

O último teste ficou nas mãos da avó de Liz. A instrução era apertar o queixo de Lore e observar se surgiria uma fenda. A ausência da marca reforçou mais um ponto para menino e consolidou o placar final em 4 a 0.

Apesar da vantagem nas brincadeiras, Lore diz que trata tudo como diversão e explicou que a confirmação chegará em breve durante o chá revelação.