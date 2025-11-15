Após vitória da Seleção, Virginia Fonseca e Vini Jr posam juntos

Virginia Fonseca e Vini Jr apareceram juntinhos neste sábado (15), logo após a vitória da Seleção Brasileira por 2 a 0 sobre o Senegal.
O atacante publicou um story em que surge ao lado da influenciadora, que viajou a Londres especialmente para acompanhar o amistoso.
Pelas redes sociais, Virginia também contou que havia acabado de desembarcar na capital britânica e mostrou que estava no Emirates Stadium torcendo pelo namorado.
A apresentadora vestia a camisa amarela da Seleção com o número sete, o mesmo utilizado por Vini em campo. O que também chamou atenção foi a bolsa escolhida pela influenciadora. Segundo o e-commerce, o item de luxo da marca Hermès é avaliado em R$ 132 mil.
O casal assumiu o relacionamento oficialmente neste mês, depois de um período marcado por idas e vindas. No início de outubro, os dois haviam se afastado quando conversas atribuídas ao jogador foram divulgadas pela influenciadora Day Magalhães.
Vini chegou a pedir desculpas publicamente, e os dois acabaram se reconciliando. Dias depois, surgiram juntos em Mônaco, confirmando que tinham retomado o romance.
Virginia foi casada com o cantor Zé Felipe. A separação ocorreu em maio, após meses de especulações. Eles foram casados por cinco anos e são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.