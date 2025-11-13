Reprodução/SBT Cariúcha detona música

A apresentadora Cariúcha, durante o Fofocalizando da última quarta-feira (12), fez bastante sucesso ao falar da sua música intitulada "Eu Acabo com Tudo". A contratada do SBT abriu o jogo e disse que seu hit não é bom. "É minha, mas é uma porcaria", disparou.

"Eu sei uma: aquela Eu Acabo com Tudo", brincou Cartolano com a situação. "É minha, mas é uma porcaria", disse Cariúcha, que não se mostrou intimidada ao fazer a revelação.

"Você acha a sua própria música uma porcaria?", indagou Gabriel. "Eu vou ser sincera. Em comparação com algo como 'É o Amor', é uma porcaria, sim. É boa para quando a gente está mamado ou para ir até o chão", pontuou a famosa.





Sucesso de Cariúcha?

A apresentadora ficou famosa em 2009, quando fez uma participação no Profissão Repórter, que viralizou na internet após ser eliminada e escanteada de um concurso de beleza no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro. Bastante irritada com o resultado, ela promoveu um barraco histórico, ganhando o apelido de “A Garota da Laje”.

O vídeo se espalhou como um meme e Cariúcha ascendeu na web. Logo depois, ela consolidou seu trabalho no mundo da internet por ter uma personalidade considerada icônica e debochada. Explodiu na edição de A Fazenda 15, da Record, onde foi cancelada. Depois, foi convidada para o Fofocalizando e, em seguida, contratada pelo SBT.