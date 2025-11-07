Reprodução/ Instagram @poliana @virginia e @anacastelacantora Poliana, Virginia e Ana Castela

Nos últimos dias, uma suposta rixa entre Virginia Fonseca, Poliana Rocha e Ana Castela virou assunto em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter. Isso porque postagens sugestivas das famosas foram interpretadas como indiretas por internautas.



“Estamos evitando até açúcar que a gente gosta, imagina gente inconveniente que a gente detesta”, escreveu Virginia nesta quinta-feira (6), por meio do Instagram, rede social na qual acumula mais de 53,7 milhões de seguidores.





Embora não tenha citado nominalmente ninguém, a publicação repercutiu, já que ocorreu logo após as curtidas polêmicas de Poliana Rocha e Ana Castela.

Boiadeira

A atual namorada de Zé Felipe dividiu opiniões. Isso porque teria curtido um vídeo no qual uma tiktoker criticava as viagens de Virginia à Madri para ver Vini.

"Quando perguntam em qual lado da história eu estou, mas eu sou mais da vibe de comer tomate com sal do que ir pra outro país atrás de homem", dizia a criadora de conteúdo. Segundo a tiktoker, Ana Castela curtiu o vídeo dela, o que dividiu opiniões entre os internautas.

Poliana

Já Poliana também polemizou ao curtir uma publicação em que a influenciadora Isabella Zielk falava do fim do casamento de Virginia com Zé Felipe e também da conflituosa relação da apresentadora do SBT com o pai, que morreu em 2021.

Separação

Pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, Zé Felipe e Virginia anunciaram o divórcio em maio deste ano, depois de meses de especulação sobre uma suposta crise no relacionamento. Enquanto Zé começou a namorar Ana Castela, Virginia passou a se relacionar com o jogador de futebol Vini Jr., do Real Madrid.