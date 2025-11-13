O Grammy Latino 2025 anunciou vencedores nesta quinta-feira (13) em Las Vegas, com destaque para artistas brasileiros premiados em categorias de língua portuguesa e gêneros tradicionais.
O anúncio das categorias de língua portuguesa surgiu durante a Première no Mandalay Bay South Convention Center, antes da cerimônia principal transmitida no Brasil por Multishow, Canal Bis e Globoplay a partir das 22h.
Liniker aparece entre principais destaques brasileiros. A artista venceu Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa, Melhor Canção em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. “Ao Teu Lado” e “Veludo Marrom” também renderam presença em categorias gerais como Gravação e Canção do Ano.
No discurso, Liniker exalta a equipe pela vitória: "Esse disco não aconteceria se eu não tivesse equipe, se eu não tivesse sonhado e planejado, se eu não tivesse OYÁ na minha vida, se eu não tivesse sonhos, uma equipe como essa, que me acolhe, que está comigo para tudo. Muito obrigado a todos os músicos e produtores desse disco. Obrigado pelos meus fãs no Brasil e no mundo. Nem acredito que esse é meu segundo Grammy dessa noite. Viva CAJU e viva o Brasil!"
Chitãozinho & Xororó foram premiados por Melhor Álbum de Música Sertaneja com José & Durval. João Gomes, Mestrinho e Jota.pê venceram Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com Dominguinho.
Outros nomes brasileiros marcaram presença em categorias relevantes. Luedji Luna venceu Melhor Álbum de Música Popular Brasileira / Música Afro Portuguesa Brasileira com "Um Mar Pra Cada Um". BaianaSystem levou Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa com "O Mundo Dá Voltas".
A cerimônia segue até o fim da noite com anúncio das categorias principais.