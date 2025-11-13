Liniker e Chitãozinho & Xororó: Brasil é destaque no Grammy Latino
Grammy Latino 2025 anunciou vencedores nesta quinta-feira (13) em Las Vegas, com destaque para artistas brasileiros premiados em categorias de língua portuguesa e gêneros tradicionais.

O anúncio das categorias de língua portuguesa surgiu durante a Première no Mandalay Bay South Convention Center, antes da cerimônia principal transmitida no Brasil por Multishow, Canal Bis e Globoplay a partir das 22h.

Liniker  aparece entre principais destaques brasileiros. A artista venceu Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa, Melhor Canção em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. “Ao Teu Lado” e “Veludo Marrom” também renderam presença em categorias gerais como Gravação e Canção do Ano.

No discurso, Liniker exalta a equipe pela vitória: "Esse disco não aconteceria se eu não tivesse equipe, se eu não tivesse sonhado e planejado, se eu não tivesse OYÁ na minha vida, se eu não tivesse sonhos, uma equipe como essa, que me acolhe, que está comigo para tudo. Muito obrigado a todos os músicos e produtores desse disco. Obrigado pelos meus fãs no Brasil e no mundo. Nem acredito que esse é meu segundo Grammy dessa noite. Viva CAJU e viva o Brasil!"

Chitãozinho & Xororó  foram premiados por Melhor Álbum de Música Sertaneja com José & DurvalJoão Gomes, MestrinhoJota.pê venceram Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com Dominguinho

Outros nomes brasileiros marcaram presença em categorias relevantes. Luedji Luna venceu Melhor Álbum de Música Popular Brasileira / Música Afro Portuguesa Brasileira com "Um Mar Pra Cada Um".  BaianaSystem levou Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa com "O Mundo Dá Voltas".

A cerimônia segue até o fim da noite com anúncio das categorias principais.

