Reprodução/Instagram/@brunagriphao Bruna Griphao segue intensamente com os treinos

A atriz Bruna Griphao segue firme nos preparativos para o Carnaval 2026. A nova musa do Salgueiro publicou mais um registro de sua rotina na agremiação e mostrou que mantém um corpo sarado.

Na ocasião, ela exibiu um biquíni preto que realçou suas curvas. Atualmente, Bruna vem se dedicando aos ensaios e focando em alimentação e treinos na academia.

A famosa vem se preparando bastante para seu primeiro desfile na Marquês de Sapucaí, previsto para o Carnaval de 2026. Em outubro, compartilhou fotos de uma aula de samba em casa, sob orientação do coreógrafo e símbolo da escola, Carlinhos Salgueiro. A artista também tem participado de ensaios na quadra da escola.

O enredo do Salgueiro para o Carnaval de 2026 será uma homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães, com o tema "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau". O desfile da agremiação acontecerá na terça-feira, 17 de fevereiro de 2026, e o Salgueiro será a quarta escola a entrar na avenida.





Vida pessoal

Em entrevista à Coluna Play, a atriz afirmou que, por enquanto, não deseja namorar e quer canalizar sua energia principalmente para a família.

"Na vida pessoal, quero conseguir passar tempo com a minha família e com os meus amigos enquanto estou nessa correria profissional. Vou estar imersa até o meio do ano que vem, se Deus quiser, até março, em alguns projetos. Minha meta é conseguir administrar todos esses pilares agora, dar conta de tudo e dar o meu melhor. E é isso: sempre evoluir", disse.