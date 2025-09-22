Reprodução/ TV Globo Djonga, Liniker e Ana Castela

A Academia Latina da Gravação anunciou os indicados da 26ª edição do Grammy Latino. Musicistas dos mais variados gêneros disputam categorias que exaltam a diversidade artística sonora latina.

Liniker

Reprodução: TV Globo/Multishow Liniker





A jovem é uma das principais indicadas e considerada por críticos especializados como uma das promessas da música popular brasileira contemporânea. Com o álbum “CAJU”, ela acumula sete indicações. Entre elas, Álbum do Ano, Gravação do Ano (por Ao Teu Lado) e Canção do Ano (por Veludo Marrom).





“Sou feliz e grata, por fazer um disco como esse, com assinatura 100% brasileira, com produção independente, com um time de profissionais excepcionais e com amor e zelo”, celebrou nas redes sociais ao saber que foi indicada. Ela nasceu no dia 3 de julho de 1995, em Araraquara, no interior de São Paulo. Nos palcos e fora deles, Liniker se mostra como uma apoiadoras das causas antirracistas e LGBTQIAPN+.

Marina Sena

Foto: Gabriela Schmidt Marina Sena





A namorada do tiktoker Juliano Floss nasceu em Taiobeiras, Minas Gerais, e começou a carreira participando de bandas. Em 2021, decidiu emplacar carreira solo. “Me toca” e “Por Supuesto” são alguns dos hits dela. No Grammy, concorre nas categorias: Melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa, pelo disco “Coisas Naturais”; Melhor canção em língua portuguesa, pela música “Ouro de Tolo”.

Ana Castela

Reprodução/ TV Globo Ana Castela





Principal voz do feminejo juvenil, a “boiadeira”, apelido pelo qual é chamada pela base de fãs, também está no páreo por uma estatueta, a de Melhor Álbum de Música Sertaneja, com o disco “Let's Go Rodeo”. A cantora ganhou destaque após a parceria “Pipoco”, com Melody. “Solteiro Forçado”, “Nosso Quadro”, “Dia de Fluxo” e “Fronteira” são alguns dos trabalhos dela. Hoje em dia, é alvo de boatos de affair com Zé Felipe.

Milton Nascimento

Reprodução/Divulgação Milton Nascimento





O cantor e compositor disputa o prêmio de Melhor Canção em Língua Portuguesa, com a música "Um Vento Passou”. A faixa é fruto da parceria com a artista norte-americana Esperanza Spalding.

Ele também disputa a estatueta de Melhor Vídeo Musical Versão Longa, com o documentário “Milton Bituca Nascimento”. O projeto audiovisual mostra ele se despedindo dos palcos.

Djonga

Divulgação Djonga



Nascido em Belo Horizonte, o rapper se destacou pelas produções musicais repletas de críticas sociais. Ele desistiu do curso de história para se dedicar ao mundo musical, lançando “Heresia” em 2017. Nesta edição do Grammy, concorre ao Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa, com o álbum “Quanto Mais eu Como, Mais Fome eu Sinto!”.