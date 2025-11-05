ASSESSORIA DE IMPRENSA Beabá do Sertão 2025

O forró vai tomar conta de São Paulo em grande estilo. No dia 6 de dezembro, o Beabá do Sertão 2025 transforma o Expo Barra Funda em um verdadeiro arraial urbano, reunindo gerações de artistas que celebram a cultura nordestina com dança, romance e nostalgia.

A cantora Mariana Aydar, vencedora de dois Grammys Latinos, sobe ao palco com o Forroçacana em um show que promete intensidade e brasilidade. O público também poderá curtir o talento do sanfoneiro Mestrinho, referência do forró contemporâneo e do cantor Jota.pê, que embala os apaixonados com sua voz marcante.

Bruna Black leva sua mistura de ritmos que une a música negra às raízes brasileiras, enquanto Filipe Toca, nova aposta do pop nordestino, participa de um momento especial ao lado dos grupos Rastapé e Bicho de Pé — juntos pela primeira vez no mesmo palco, relembrando sucessos que marcaram época.

O forró pé-de-serra também terá espaço garantido com Enok Virgulino celebrando 50 anos de carreira ao lado do Trio Xamego. Já o Forró di Montão traz Diana do Sertão, dona de uma voz poderosa que promete colocar todo mundo para dançar.

A noite celebra o Dia Nacional do Forró e reforça a força cultural do Nordeste, com muita festa, suor e alegria.