Belo e Gracyanne Barbosa voltam aos holofotes por um novo motivo. Após anos de disputa judicial, os dois informaram à Justiça que pretendem confessar o crime de apropriação indébita, em um caso que começou em 2011, quando o casal morava em um apartamento alugado no Planalto Paulista, em São Paulo.

De acordo com o colunista Rogério Gentile, a denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em fevereiro de 2020. Segundo a promotoria, o proprietário do imóvel descobriu, após obter uma ordem de despejo em 2019, que alguns itens da casa haviam desaparecido. O oficial de Justiça encontrou o apartamento vazio, e vizinhos relataram que Belo e Gracyanne deixaram o local durante a madrugada.

Entre os objetos que, segundo a acusação, teriam sido levados, estavam um filtro de água, um telefone sem fio, um forno micro-ondas e até o motor da hidromassagem, todos pertencentes ao dono do imóvel.





Seis anos após o início da investigação, o ex-casal admitiu a prática do crime. A manifestação foi assinada pelo advogado Antônio Praia Rodrigues e enviada ao Judiciário em 30 de outubro.

Com isso, Belo e Gracyanne podem ser beneficiados com um acordo de não persecução penal, mecanismo previsto em lei para crimes sem violência e com pena mínima inferior a quatro anos. Caso o Ministério Público aceite o acordo, o processo evita que os dois tenham antecedentes criminais.