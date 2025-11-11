Reprodução/Instagram/@cristian.cravinhos/@sandermecca Ex-vocalista diz como foi a convivência com os irmãos Cravinhos

Sander Mecca, ex-vocalista da banda Twister, que foi preso entre 2003 e 2005 por tráfico de drogas, falou sobre os dias difíceis que viveu ao dividir cela com os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos.

De acordo com o cantor, ele cumpriu pena no presídio de Belém II, por onde os irmãos Cravinhos também passaram antes de serem transferidos para o Presídio de Tremembé. Durante uma entrevista concedida ao canal 'Mais Que 8 Minutos', de Rafinha Bastos, em 2021, o ex-detento descreveu o local como uma verdadeira arena de crueldade e afirmou ter presenciado cenas extremamente violentas.

"Foi o lugar onde mais vi violência gratuita e crueldade. Vi as cenas mais violentas da minha vida. Estuprador apanha todo dia, mas tem uma cena que eu não esqueço", contou.





Ele relatou ainda que um dos presidiários, acusado de matar um bebê, era constantemente agredido.

"Chegou um cara, devia ter uns 25 anos, acusado de matar um bebê de 3 meses. Assim que ele chegou, apanhou tanto dos funcionários que precisou de atendimento médico, 'ficar enfermeiro do lado', como a gente dizia", relatou.

Convivência com os irmãos Cravinhos

Sander destacou que, ao saber que dividiria o local com os irmãos Cravinhos, outros presos o alertaram para tomar cuidado e até providenciar um capacete de proteção, já que o boato era de que “os Cravinhos matavam a pauladas”.

Apesar disso, o cantor afirmou ter mantido uma convivência pacífica com ambos, ressaltando que, na prisão, com exceção dos estupradores, "todos são iguais".