Globo Príncipe William revela a Luciano Huck que filhos não usam celular

O príncipe William afirmou que os filhos não têm celular e comentou sobre os desafios de limitar o uso de telas na infância. A declaração foi feita durante entrevista exibida neste domingo (9) no Domingão com Huck. O herdeiro do trono britânico também falou sobre a relação com o legado da mãe, a princesa Diana, e sobre a primeira visita ao Brasil.

A conversa foi gravada no Rio de Janeiro, durante a passagem de William pelo país para participar da COP 30 e da cerimônia do Prêmio Earthshot. Luciano Huck apresentou o encontro e falou da simpatia do príncipe, o comparando a um “inglês carioca”, lembrando suas visitas a pontos turísticos como o Cristo Redentor, Copacabana e o Maracanã.

Logo no início, William demonstrou bom humor ao tentar falar português. “Posso testar o meu português?”, brincou, arrancando risadas do apresentador, que sugeriu expressões como “obrigado” e “bom dia”.

Durante o bate-papo, Huck lembrou a admiração dos brasileiros pela família real e presenteou o príncipe com uma foto da princesa Diana em São Paulo, tirada em 1991, durante visita à Fundação Casa. “É verdade. Em que ano foi isso?”, perguntou William. “Em 1991, eu acho”, respondeu Huck. “Sim, sim”, confirmou o príncipe.

A imagem mostra o momento em que Diana segurou uma criança portadora do vírus HIV, um gesto que, na época, simbolizou a luta contra o preconceito na época. Huck comentou sobre o impacto da mãe do príncipe e perguntou o que esse legado representa para ele.

“Como eu disse, esta é a minha primeira vez no Brasil, e estou muito empolgado em ver o Pão de Açúcar à nossa volta. Durante o voo, pude observar toda essa paisagem incrível do alto. O Brasil realmente é tudo o que as pessoas dizem. Para mim, o país tem muitas conexões maravilhosas”, afirmou William.

Ao ser questionado sobre a rotina familiar, o príncipe respondeu com naturalidade. “Claro que eu levo. Eu e Catherine nos dividimos. Provavelmente ela leva mais do que eu, mas eu também levo”, contou, entre risadas.

O tema da tecnologia surgiu quando Huck perguntou sobre o acesso dos filhos à internet. William explicou que o casal evita o uso de celulares pelas crianças. “Esse assunto é bem complexo. Na verdade, eles nem têm telefone ainda. Quando o George entrar no ensino médio, talvez a gente dê um celular para ele, mas com acesso limitado”, revelou.

Huck quis confirmar a idade do primogênito. “Quantos anos ele tem?”, perguntou. “Doze”, respondeu o príncipe. “E não tem telefone?”, insistiu o apresentador. “Não, não tem. Para ser sincero, está chegando num ponto em que isso começa a ficar tenso”, admitiu, sorrindo.

William explicou que o diálogo é a principal ferramenta da família. “Acho que ele entende o motivo. A gente conversa e explica por que não achamos certo. Com um celular de acesso total, as crianças acabam vendo coisas na internet que não deveriam. Mas acho que ter um telefone apenas para trocar mensagens, por exemplo, está tudo bem”, concluiu.