Reprodução/f5 Pedro Scooby e Luana Piovani

O ex-BBB Pedro Scooby falou abertamente sobre os desentendimentos com Luana Piovani. O surfista explicou que os conflitos com a ex-esposa, mãe dos filhos, se tornaram públicos, mas têm origem em situações comuns entre pais separados. A declaração foi feita durante entrevista ao programa de Fernanda Gentil, exibido no YouTube em 16 de julho.

No bate-papo, Scooby afirmou que a imprensa ampliou os problemas entre ele e Piovani. “ Eu tive um problema grande com a mãe dos meus filhos e isso se tornou público. Na verdade, era um problema normal ”, disse. Segundo ele, a situação foi distorcida pela repercussão. “ A mídia transforma isso em uma bola de neve muito maior .”

Pedro Scooby e Luana Piovani são pais de três crianças: Dom , de 13 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 10. Atualmente, Dom vive com o pai no Brasil, enquanto os irmãos estão em Portugal com a mãe. O casal já protagonizou discussões públicas nas redes sociais e trocou acusações relacionadas à criação dos filhos.

Durante a entrevista, Scooby disse que os dois tentam resolver os desentendimentos: “ Pais separados pensam diferente e, em algum momento, eles conflitam e vão tentando se acertar, como a gente está se acertando cada vez mais .” Ele não entrou em detalhes sobre os episódios específicos que geraram as brigas.

Apesar do tom conciliador de Scooby, Piovani voltou a criticá-lo nas redes sociais. Após um comentário que elogiava o surfista como pai, a atriz rebateu: “ Depois dele melhorar, né, fia? Porque você não sabe da missa a metade, agoraaaaa ele tá mais comprometido e mais responsável .”

Luana também respondeu uma crítica de um internauta que sugeriu que ela depende financeiramente da pensão paga por Scooby. A atriz publicou o comentário em seu Instagram e ironizou o autor: “ Comecei a rir quando li, mas quando vi a figura, tá escorrendo lágrima aqui .”