Instagram/Reprodução/@cintiadicker Cintia Dicker mostra samba no pé após ser anunciada musa

Recém-anunciada como musa do Salgueiro para o Carnaval de 2026, Cintia Dicker mostrou nas redes sociais que já começou o aquecimento no samba.

A modelo publicou um vídeo nas redes sociais exibindo seu gingado, evidenciando a preparação para a avenida.

“Tá chegando!! SÁBADO temos encontro marcado na quadra do Salgueiro”, escreveu na legenda.

A performance foi bem recebida pelos seguidores: “Dedicadaaaaa”, comentou um fã, enquanto outro aprovou o gingado com um direto “Tem samba no pé”.

Nesta terça-feira (23), Cintia compartilhou a emoção de integrar no time do Salgueiro.

“Com o coração acelerado e transbordando de emoção, tenho a honra de anunciar que esse ano faço parte da família Salgueirense, como musa da vermelha e branco. Uma responsabilidade imensa e um amor que só cresce dentro de mim."

"Que eu possa honrar cada detalhe dessa escola que sempre admirei e que hoje me recebe de braços abertos. Obrigada, Salgueiro, por me permitir viver esse momento tão especial”, declarou.