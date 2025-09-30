Reprodução/ Instagram @luapio @cintiadicker Luana Piovani, Cintia Dicker e Pedro Scooby

Luana Piovani, de 49 anos, decidiu se pronunciar sobre as supostas brigas que teria com Cintia Dicker, de 38. Nos últimos dias, boatos em torno de supostas desavenças entre a intérprete e a atual companheira de Pedro Scooby foram repercutidos na web.

"Tem mais uma coisa, o povo fica querendo inventar treta entre eu e a Cintia. Não vão conseguir, gente, não vão conseguir. Eu que falei da Cintia para o Pedro, eu a vida toda admirei a Cintia, ela trata meus filhos com amor, com dignidade", começou.





"Inclusive, eu espero que ela arrebente no Salgueiro. Ela é dedicada, tá estudando samba. Se duvidar, ela vai fazer o curso de letramento racial, que é para dar e abalar tudo, entendeu?", acrescentou.

Por fim, a ex-contratada da Rede Globo pediu para que parassem de levantar especulações sobre uma rixa entre ela e a modelo. "Não adianta querer. Vocês estão indo, eu já estou voltando. Não estou comemorando 35 anos de carreira à toa, está bom?", pontuou.

Planos para o Carnaval?

Em seguida, Piovani aproveitou para descartar que desfilaria na Salgueiro e afirmou que chegou a cogitar a Imperatriz. "Eu não vou desfilar no Salgueiro porque tem gente demais e representação de menos", afirmou.

"Aí, pensando nos lugares que eu me sentiria confortável, eu cogitei a Imperatriz porque a Cris Vianna está lá", concluiu ela no Instagram, plataforma na qual acumula mais de 5,6 milhões de seguidores.