Luana Piovani, de 49 anos, decidiu se pronunciar sobre as supostas brigas que teria com Cintia Dicker, de 38. Nos últimos dias, boatos em torno de supostas desavenças entre a intérprete e a atual companheira de Pedro Scooby foram repercutidos na web.
"Tem mais uma coisa, o povo fica querendo inventar treta entre eu e a Cintia. Não vão conseguir, gente, não vão conseguir. Eu que falei da Cintia para o Pedro, eu a vida toda admirei a Cintia, ela trata meus filhos com amor, com dignidade", começou.
"Inclusive, eu espero que ela arrebente no Salgueiro. Ela é dedicada, tá estudando samba. Se duvidar, ela vai fazer o curso de letramento racial, que é para dar e abalar tudo, entendeu?", acrescentou.
Por fim, a ex-contratada da Rede Globo pediu para que parassem de levantar especulações sobre uma rixa entre ela e a modelo. "Não adianta querer. Vocês estão indo, eu já estou voltando. Não estou comemorando 35 anos de carreira à toa, está bom?", pontuou.
Planos para o Carnaval?
Em seguida, Piovani aproveitou para descartar que desfilaria na Salgueiro e afirmou que chegou a cogitar a Imperatriz. "Eu não vou desfilar no Salgueiro porque tem gente demais e representação de menos", afirmou.
"Aí, pensando nos lugares que eu me sentiria confortável, eu cogitei a Imperatriz porque a Cris Vianna está lá", concluiu ela no Instagram, plataforma na qual acumula mais de 5,6 milhões de seguidores.