Instagram Lucas Guimarães visita casa de Carlinhos Maia e clima tenso chama atenção

Lucas Guimarães foi até a mansão de Carlinhos Maia nesta quinta-feira (31) para buscar pertences pessoais após o fim do casamento. O influenciador, que ficou 15 anos com Maia, foi filmado pelo ex enquanto almoçava no local. O registro viralizou e gerou comentários sobre um possível desconforto.

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel

O vídeo foi publicado nos Stories do influencer e mostrou Lucas sentado na cozinha, com expressão séria. Carlinhos brincou: “ Olha quem está aqui em casa, pegando as coisas, almoçando… Vou ficar com saudades, viu? Já já vai se mudar para a mansão dele ”.

Seguidores repercutiram o momento nas redes sociais e apontaram um clima tenso entre os dois. “ Lucas claramente desconfortável ”, opinou um usuário. Outra pessoa comentou: “ Achei Lucas tristinho, como se estivesse sem paciência dessa exposição ”. Teve até quem brincasse: “ Sobremesa é torta de climão ”.

O casal anunciou a separação no último sábado (26), após seis anos de casamento. Mesmo com o fim da relação, Lucas e Carlinhos mantiveram contato para organizar a divisão de bens e objetos.

Durante o almoço registrado, Lucas não interagiu muito e manteve semblante fechado.