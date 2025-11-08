Instagram Márcia Dantas se emociona ao relembrar demissão: “O sonho virou pesadelo”

Márcia Dantas emocionou o público ao relembrar a demissão do SBT durante entrevista ao podcast Interioriza, apresentado por Izabella Camargo . A jornalista desabafou sobre o episódio que considerou um dos mais difíceis da carreira e relatou que ainda sente dor ao lembrar do momento.

Durante o bate-papo, Márcia contou que recebeu a promessa de um novo projeto antes de sair da emissora, mas o retorno esperado nunca aconteceu.

“Então é muita gente foi demitida junto comigo, não só eu, mas aí disseram que o meu salário era muito alto, mas muito alto, não igual ao dos outros apresentadores homens, por exemplo, como sempre. É isso, assim, foi um baque, né?”, declarou a jornalista.

Márcia relatou que o momento foi de grande fragilidade emocional e que precisou buscar apoio do marido para lidar com o impacto.

“Eu liguei pro meu marido, fiquei sozinha na sala e eu só falava assim: ‘Amor, você tem orgulho de mim?’ Eu cheguei até aqui. Eu falava assim, amor, pelo amor de Deus, só me fala que você tem orgulho de mim, porque eu sei, mas se não, quem se eu vou conseguir, né?”, contou emocionada.

A comunicadora destacou a importância simbólica de trabalhar na emissora.

“Vocês pessoas falam assim ah, você não pode tratar a empresa como casa. Você tem que ser profissional. Mas eu estava vivendo um sonho. Quem vem de lá de Belém do Pará é uma mulher do norte. Não tem como eu não ter vivido um sonho de estar numa emissora como o SBT. Então assim, o sonho virou pesadelo, sabe?”, desabafou.

A jornalista revelou ainda que a saúde mental ficou abalada após o desligamento. “Minha saúde mental estava muito prejudicada. Eu voltei a tomar medicamento, né? Eu nunca mais tinha tomado, voltei a tomar”, afirmou.

Izabella Camargo compartilhou experiências semelhantes. “Você não é uma má profissional. Você só estava vivendo um mau momento profissional e que estava relacionado a outras pessoas. Então não foi nada pessoal”, disse.

Márcia encerrou o relato e confessou que acreditava já estar curada da dor: “Eu achei que eu já estava bem para nem chorar falando disso”.