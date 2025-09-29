Instagram Simone Mendes é internada após mal-estar e confirma diagnóstico

Simone Mendes foi internada nesta segunda-feira (29) após sentir forte mal-estar e precisar de atendimento médico. A cantora revelou que o problema de saúde foi diagnosticado como gastroenterite, infecção que também havia atingido o filho.

A informação foi compartilhada pela própria artista em vídeos publicados nas redes sociais. Nos registros, Simone detalhou os sintomas e mostrou que estava em uma unidade hospitalar ao lado do marido, Kaká Diniz.

Segundo a sertaneja, os primeiros sinais surgiram no fim de semana.

“ No sábado eu fiz um show e eu já estava bem ruim, eu peguei a gastroenterite do meu filho e me esforcei, fiz o show, voltei e passei o domingo, não estava legal ”, relatou.

Simone contou que passou a madrugada em situação delicada.

“ Vou falar um negócio para vocês: essa madrugada não foi normal não. Estou aqui à base de soro e vou agora ao hospital tomar um soro pra ver se dá um up, uma melhorada. Eu juro para vocês, essa noite eu não fui menos de 40 vezes ao banheiro ”, afirmou.

A artista surgiu nos stories já internada, recebendo soro e acompanhada do marido. Em tom de leveza, mostrou Kaká Diniz ao lado da cama e disse: “ Na saúde e na doença ”.

O diagnóstico de gastroenterite foi confirmado pelos médicos após a avaliação clínica. A doença, geralmente causada por vírus ou bactérias, provoca diarreia intensa, cólicas e febre.

Apesar do quadro, Simone tranquilizou os fãs ao garantir que está em recuperação.